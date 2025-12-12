Câmara de Vereadores aprova orçamento de R$ 3,9 bilhões para Caxias do Sul em 2026

Ler resumo

A sessão extraordinária ocorreu na tarde desta sexta (12) com parte dos vereadores no formato remoto. Augusto Martins / Divulgação

O orçamento de Caxias do Sul para 2026 será de R$ 3,9 bilhões, segundo a Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada na Câmara de Vereadores durante a sessão extraordinária desta sexta-feira (12). Houve uma redução de 2,14% com relação ao texto aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) no mês de outubro, e um aumento de 4,98% em comparação à LOA de 2025.

Durante a audiência pública sobre a LOA 2026, no mês de novembro, o secretário municipal de Gestão Estratégica e Finanças, Gilberto Galafassi, explicou que foram levados em consideração os valores finais, referentes a 2023 e 2024, com a dotação orçamentária de 2025. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os entes federativos precisam trabalhar sob o equilíbrio entre receitas e despesas. Ou seja, não gastar além das próprias receitas.

Sobre a divisão dos valores que devem ser aplicados em cada pasta da administração direta, Galafassi esclareceu que foram utilizados o critério de proporcionalidade, respeitando o limite de receita. Então, chegou-se ao percentual de 5,1% para cada. As secretarias que devem ter mais repasses são a da Saúde, com aproximadamente R$ 832 milhões, seguida da Educação, com R$ 726 milhões.

No caso da Fundação de Assistência Municipal (FAS), que deve se tornar a Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania (Smasc), caso o projeto seja aprovado na Câmara ainda neste ano, o orçamento de cerca de R$ 98 milhões deve ser mantido. A diferença é que agora o valor pode ser diluído durante os meses e não precisa ser destinado logo no início do próximo ano.

Durante a votação da LOA, as bancadas do PCdoB e do PT também protocolaram oito emendas modificativas no projeto, envolvendo R$ 5 milhões para construção de uma nova sede para Guarda Civil Municipal (GCM), R$ 5 milhões para os serviços de Atenção Primária Básica e R$ 3 milhões para melhorias na infraestrutura das escolas municipais. Os valores foram remanejados dentro de cada uma das pastas. Confira todas abaixo:

Meio Ambiente: R$ 300 mil para aplicação do Plano Diretor de Arborização Urbana (proposta pelo PCdoB).

R$ 300 mil para aplicação do Plano Diretor de Arborização Urbana (proposta pelo PCdoB). Habitação : R$ 800 mil para o Fundo da Casa Popular (PCdoB).

: R$ 800 mil para o Fundo da Casa Popular (PCdoB). Cultura: R$ 400 mil para manutenção da Unidade de Música (PCdoB).

R$ 400 mil para manutenção da Unidade de Música (PCdoB). Administração: R$ 300 mil para manutenção dos Conselhos Tutelares (PCdoB).

R$ 300 mil para manutenção dos Conselhos Tutelares (PCdoB). Saúde: R$ 5 milhões para manutenção dos serviços de atenção básica (PT).

R$ 5 milhões para manutenção dos serviços de atenção básica (PT). Segurança Pública e Proteção Social: R$ 50 mil para ações da Defesa Civil e R$ 5 milhões para construção da nova sede da Guarda Civil Municipal (PT).

R$ 50 mil para ações da Defesa Civil e R$ 5 milhões para construção da nova sede da Guarda Civil Municipal (PT). Educação: R$ 3 milhões para obras e equipamentos para o Ensino Fundamental.

