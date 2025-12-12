Geral

Dinheiro público
Notícia

Câmara de Vereadores aprova orçamento de R$ 3,9 bilhões para Caxias do Sul em 2026

A proposta da Lei Orçamentária Anual (LOA) passou em sessão extraordinária do Legislativo nesta sexta-feira. Oito emendas modificativas também foram aceitas

Renata Oliveira Silva

