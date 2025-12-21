Geral

Recuperação 
Notícia

Caixa autoriza saque do FGTS para moradores de Flores da Cunha, atingidos por tornado 

Localidade de Travessão Alfredo Chaves, no interior da cidade, foi uma das mais atingidas. Perdas na produção de uvas, destelhamentos e um ginásio destruído estão entre os danos 

Pioneiro

