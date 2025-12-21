Caixa autoriza saque do FGTS para moradores de Flores da Cunha, atingidos por tornado 

Comunidade registrou perdas em estruturas, parreirais e casas destelhadas após passagem do tornado. Porthus Junior / Agencia RBS

A Caixa Econômica Federal anunciou, no sábado (20), que os trabalhadores de Flores da Cunha terão acesso ao saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). A medida atende o cenário de calamidade da cidade, que registrou danos e perdas na agricultura após a passagem de um tornado.

A solicitação do saque pode ser feita pelo Aplicativo FGTS da Caixa. Para isso é necessário possui saldo na conta do FGTS e não ter realizado saques pelo mesmo motivo nos últimos 12 meses.

O valor máximo de retirada é R$ 6.220,00, limitado ao saldo disponível na conta. Ao fazer a solicitação pelo aplicativo, os moradores podem indicar qual conta bancária desejam receber o valor. Os moradores podem solicitar o saque até o dia 19 de março de 2026.

O Aplicativo FGTS da Caixa podem ser baixado e instalado gratuitamente em celulares com sistemas operacionais Android e iOS.

Na noite de 8 de dezembro, a comunidade de Travessão Alfredo Chaves, no interior de Flores da Cunha, foi atingida por um tornado. O fenômeno destruiu o ginásio local, destelhou a igreja e casas, além de derrubar tanques de vinícolas.

Cerca de 70 hectares de parreirais foram derrubados pela força do vento. Mutirões foram realizados para reerguer as estruturas e auxiliar os produtores na recuperação. Apesar de não ter dados oficiais, perdas nessa e nas próximas safras são projetadas.








