Cacho mais pesado e cacho mais comprido são novas categorias de concurso da Festa da Uva

Festa da Uva ocorre de 19 de fevereiro a 8 de março de 2026. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Começa nesta segunda-feira (15) o período de inscrições para o Concurso de Uvas da Festa da Uva 2026, em Caxias do Sul. O prazo vai até 23 de janeiro, e a inscrição pode ser feita de forma digital ou presencial (veja detalhes abaixo). O evento ocorre de 19 de fevereiro a 8 de março de 2026.

As modalidades do concurso são: Variedades Isoladas (Bordô, Isabel, Niágara Branca, Niágara Rosada, BRS-Lorena, BRS-Núbia, Moscato Branco, Moscato Embrapa, Itália e Rubi), Conjunto de Variedades, Mostra de Uvas Orgânicas e Mostra de Uvas Diversas. Além disso, as novidades desta edição são as categorias Cacho Mais Pesado e Cacho Mais Comprido.

As frutas devem ser entregues no dia 18 de fevereiro de 2026, das 8h às 10h, no pavilhão de exposições, a fim de serem julgadas e premiadas antes da abertura oficial da Festa.

Conforme a Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa), a premiação será uma viagem para 25 viticultores/expositores, incluindo transporte, pernoite, café da manhã, almoço e jantar. O destino e o período da viagem serão definidos pela Comissão Comunitária da Festa Nacional da Uva.

Como realizar a inscrição

Inscrição digital

Basta acessar o Portal do Cidadão, na seção Exposição de Uvas, utilizando a conta gov.br, ou enviar um e-mail para tecnicosmapa@caxias.rs.gov.br, descrevendo de qual(is) categoria(s) e respectiva(s) variedade(s) deseja participar.

Inscrição presencial