Brilha Caxias abre votação popular neste sábado para escolher destaques da decoração natalina

Vencedores do concurso Brilha Caxias serão anunciados dia 12 de janeiro CDL Caxias / Divulgação

O concurso Brilha Caxias, realizado pela CDL Caxias, abre a votação popular neste sábado (20) até a próxima quarta-feira (25). Os 10 vencedores serão conhecidos no dia 12 de janeiro de 2026 e ganharão vales-compra de R$ 1 mil a R$ 5 mil.

A votação estará disponível no site do Brilha Caxias. Interessados em concorrer podem se inscrever até sexta-feira (19) pelo mesmo site. Para participar é necessário decorar uma vitrine ou fachada comercial, uma casa ou sacada residencial.

A premiação será distribuída em categorias e subcategorias, sendo as duas categorias definidas pelo voto popular e as oito subcategorias definidas pela comissão julgadora. Após a apuração do voto popular, haverá a decisão da comissão, realizada por três profissionais escolhidos pela CDL Caxias.

Como votar:

Selecione a foto da melhor vitrine ou fachada comercial, casa ou sacada residencial, através do site do Brilha Caxias. Ao selecionar a foto preferida, o usuário deverá informar nome, CPF, e número de celular. O sistema enviará automaticamente uma mensagem SMS contendo um código numérico de 6 (seis) dígitos. O código de verificação recebido deverá ser digitado no campo correspondente no site do concurso para confirmar e validar o voto.

Premiações:

Vencedores voto popular - Categoria Empresas Associadas

1º lugar (entre subcategorias fachada e vitrine): vale-compra de R$ 5 mil;

Vencedores comissão julgadora - Categoria Empresas Associadas

Subcategoria Fachada

1º lugar: vale-compra R$ 5 mil;

2º lugar: vale-compra de R$ 2,5 mil;

Subcategoria Vitrine

1º lugar: vale-compra de R$ 5 mil;

2º lugar: vale-compra de R$ 2,5 mil;

Vencedores escolhidos pelo voto popular - Categoria Comunidade

1º lugar (entre subcategorias casas e sacadas de prédio): vale-compra de R$ 5 mil;

Vencedores escolhidos pela Comissão Julgadora - Categoria Comunidade

Subcategoria Casa

1º lugar: vale-compra de R$ 5 mil;

2º lugar: vale-compra de R$ 2,5 mil;

Subcategoria sacada de prédio