BR-470 tem trânsito liberado apenas para veículos leves na Serra das Antas nesta terça-feira

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) informou que, na manhã desta terça-feira (16), o tráfego na BR-470, no trecho da Serra das Antas, entre Veranópolis e Bento Gonçalves, está liberado apenas para veículos leves, operando no sistema tradicional de comboio.

A restrição ocorre devido a um problema mecânico em um guindaste utilizado nos trabalhos noturnos realizados no km 189 da rodovia. Conforme o Dnit, até o momento não há previsão para a normalização total do tráfego no local.

Diante da situação, o órgão orienta que veículos leves podem seguir transitando em comboio. Caminhões leves devem utilizar a rota alternativa por Cotiporã, enquanto carretas e demais veículos pesados precisam aguardar a liberação completa da BR-470.