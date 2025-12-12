BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá trânsito liberado no Natal e Ano Novo

Liberação será entre 19 de dezembro e 4 de janeiro. Dnit / Divulgação

A Serra das Antas, na BR-470 entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá liberação para o Natal e Ano Novo. A informação foi confirmada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit). A rodovia será totalmente liberada, sem necessidade de comboio, entre os dias 19 de dezembro e 4 de janeiro.

Conforme nota encaminhada pelo Dnit, a medida busca garantir melhores condições de circulação durante o período de final de ano, quando o fluxo de veículos aumenta. Já a partir de 5 de janeiro, as operações especiais e o controle por comboio retornam, permitindo que as equipes retomem os trabalhos de recuperação no trecho.

Ainda segundo a nota, a medida é possível após o avanço das obras na Serra das Antas, que incluem estabilização de encostas, implantação de sistemas de contenção, pavimentação e reconstrução de trechos completamente destruídos, retificação de curvas acentuadas e alargamento da plataforma em áreas de risco.