Geral

Serra das Antas
Notícia

BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, terá trânsito liberado no Natal e Ano Novo

Informação foi confirmada pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. Retomada do sistema de comboio ocorrerá em 5 de janeiro

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS