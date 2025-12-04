Geral

Itens vendidos em brechós
Notícia

Bolsa de R$ 25 mil, roupas de marca e fraldas: o que o MP apreendeu em Caxias na operação contra desvio de doações dos EUA a vítimas da enchente 

Ofensiva deflagrada nesta quinta-feira cumpriu oito mandados de busca e apreensão em Caxias, São Marcos e Boa Vista do Sul. Duas pessoas foram presas em flagrante.

Pioneiro

