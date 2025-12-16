Geral

Bloqueio no centro de Caxias do Sul ocorre de terça a quinta para montagem de espetáculo natalino

Interdição do cruzamento das ruas Moreira César e Ernesto Alves ocorre sempre das 18h à meia-noite e é necessária para a montagem da estrutura do espetáculo Laços de Natal, promovido pelo Sesc

