Bloqueio no centro de Caxias do Sul ocorre de terça a quinta para montagem de espetáculo natalino

O cruzamento das ruas Moreira César e Ernesto Alves, em frente ao Sesc Caxias do Sul, terá bloqueio total de trânsito nesta terça (16), quarta (17) e quinta-feira (18). A interdição ocorre sempre das 18h à meia-noite e é necessária para a montagem da estrutura do espetáculo Laços de Natal, promovido pelo Sesc.

Na quinta-feira, a programação contará com duas atrações especiais: a apresentação do Grupo Vozes do Sul, seguida do espetáculo Laços de Natal – Quando a Casa se Enche de Luz. Nesta noite, o público será convidado a doar um quilo de alimento não perecível, que será destinado à Casa Anjos Voluntários.