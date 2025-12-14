Bento Gonçalves inaugura monumento para celebrar os 150 anos da imigração italiana no RS

O município de Bento Gonçalves ganhou o monumento "Legado de Esperança", em homenagem aos imigrantes italianos. Esculpida em pedra basalto, a obra está localizada na Praça Rui Lorenzi, conhecida como Praça das Rosas, em frente à Igreja Cristo Rei, no bairro Cidade Alta.

A solenidade ocorreu na manhã de sábado (13) e encerrou no município as comemorações pelos 150 anos pela chegada dos primeiros imigrantes ao Rio Grande do Sul. A praça é emblemática, pois foi onde desembarcaram os primeiros colonizadores no local.

A obra foi idealizada por Dorvalino Sonaglio e viabilizada por uma comissão composta pelo Circolo Friulano da Serra Gaúcha, pelo Circolo Trentino di Bento Gonçalves, pelo grupo União de Imigrantes Trevisani Nel Mondo e teve o apoio da prefeitura de Bento Gonçalves.

Quem assina o monumento é o artista Paulo Jocemar Miranda. A escultura retrata um casal de imigrantes, acompanhado de elementos simbólicos como o vinho, a uva e a mala, simbolizando a bagagem cultural trazida por eles da Itália.

— Agradeço muito a oportunidade de ter feito essa obra, que expressa a merecida homenagem aos imigrantes — disse o artista.

A solenidade de inauguração foi acompanhada pelo cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso, que enalteceu a iniciativa:

— Que seja esta estátua não somente uma testemunha do passado, mas uma ferramenta para imaginar o nosso futuro, pois uma comunidade não pode imaginar o seu futuro sem primeiro conhecer a própria história. Sua proposta vem muito ao que idealizamos para a celebração do sesquicentenário de imigração italiana no Rio Grande do Sul: uma oportunidade para afirmar a nossa identidade, como italianos, como brasileiros, como gaúchos, mas também a possibilidade de enaltecer a nossa cultura, os nossos valores, as nossas excelências.

A união de esforços que viabilizou a iniciativa traduz, na opinião do prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira, algumas das características da comunidade:

— Cidade grande não é aquela que tem uma população gigantesca. É a que tem uma população que entende o que fazer para o município crescer. E a gente tem aqui uma cidade gigantesca: cidadãos que pensam em Bento Gonçalves, que têm o ímpeto e o propósito de fazer, e que muito nos orgulham.







