"Legado de Esperança"
Bento Gonçalves inaugura monumento para celebrar os 150 anos da imigração italiana no RS

Obra foi esculpida em pedra basalto, e solenidade contou com a presença do cônsul-geral da Itália em Porto Alegre, Valerio Caruso

Pedro Zanrosso

