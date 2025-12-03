Geral

Encontro de fé
Notícia

Bênção de Natal dos freis capuchinhos ocorre na próxima quarta na Praça Dante Alighieri, em Caxias

22ª edição do evento será das 9h às 18h. Também serão arrecadados alimentos não perecíveis que serão distribuídos para as entidades assistenciais da cidade 

Pablo Ribeiro

