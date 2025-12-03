Bênção de Natal dos freis capuchinhos ocorre na próxima quarta na Praça Dante Alighieri, em Caxias

Ler resumo

Evento é uma oportunidade para que as pessoas recebam palavras de conforto e esperança durante o período natalino. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul, será palco, na próxima quarta-feira (10), de um dos momentos mais tradicionais da preparação para o Natal na cidade: a bênção conduzida pelos freis capuchinhos e sacerdotes. O evento, que chega a sua 22ª edição, ocorre das 9h às 18h.

A iniciativa, promovida pelos freis capuchinhos em parceria com a Diocese de Caxias do Sul, é uma oportunidade para que as pessoas recebam palavras de conforto e esperança durante o período natalino. A expectativa é de que milhares de fiéis façam filas para receber a bênção dos religiosos, entre freis e padres, vindos de várias cidades do Rio Grande do Sul, que participam da ação ao longo do dia, divididos em turnos. Os religiosos estarão disponíveis para bênçãos individuais e coletivas.

Pelo terceiro ano consecutivo, a bênção de Natal conta com a montagem da cena que marca o nascimento do Menino Jesus. Um presépio foi montado pelos freis capuchinhos no centro do chafariz da Praça Dante, fazendo parte da decoração natalina do espaço. A primeira vez que o presépio foi montado na praça foi em 2023, como forma de comemorar os 800 anos do primeiro presépio, montado em 1223 por São Francisco de Assis.