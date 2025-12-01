Bebê de 11 meses é internado em hospital de Vacaria após ingerir maconha 

Um bebê de 11 meses precisou ser internado no Hospital Nossa Senhora da Oliveira, em Vacaria, após ter ingerido maconha. O caso aconteceu no domingo (30), quando a criança deu entrada na casa de saúde acompanha pelos pais.
Conforme a conselheira tutelar Rosângela Rodrigues, que atendeu e acompanha o caso, a criança foi levada ao hospital após os pais terem acordado na manhã do domingo e percebido que o bebê estava sem reação.
O Conselho Tutelar foi acionado e compareceu ao hospital acompanhado pela Guarda Municipal. Durante a tarde foram feitos exames na criança, que indicaram a ingestão de cannabis.
Os pais foram encaminhados para a delegacia para o registro de boletim de ocorrência. Segundo o Conselho Tutelar, a criança foi acolhida pela avó, que já iniciou o processo de pedido de guarda. Segundo Rosângela, o bebê já teve alta hospitalar e passa bem.
O caso será investigado pela Polícia de Proteção a Grupos Vulneráveis, que deverá esclarecer como a criança teve acesso à droga e as circunstâncias que o consumo aconteceu.