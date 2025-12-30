Bases do Samu serão descentralizadas para agilizar atendimentos em Caxias do Sul

Regiões que irão receber as ambulâncias somam cerca de 150 mil habitantes, em Caxias Bruno Todeschini / Agencia RBS

Uma parceria inédita entre a prefeitura de Caxias do Sul, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Corpo de Bombeiros Militar irá descentralizar duas bases operacionais do Samu Regional no município a partir de 2026.

O termo de cooperação prevê a instalação de ambulâncias de suporte básico nos quartéis dos bombeiros dos bairros Desvio Rizzo e Cruzeiro. O documento está em fase final de preparação e o início do convênio deve ser confirmado nos próximos dias, de acordo com a SMS.

As duas ambulâncias irão operar todos os dias da semana, das 8h às 20h. Fora desse horário, as demandas serão atendidas pela base central do Samu. A iniciativa busca reduzir o tempo de resposta nos atendimentos de urgência e emergência, especialmente nas regiões atendidas, que concentram mais de 150 mil habitantes.

Segundo o secretário municipal da Saúde, Rafael Bueno, a descentralização era uma demanda recorrente da comunidade e outras duas áreas do município já estão em estudo para receber o projeto no futuro.