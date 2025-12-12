Geral

Solidariedade 
Notícia

Banco de Alimentos de Caxias do Sul completa 20 anos com cerca de 15 mil toneladas de mantimentos distribuídas

No início das atividades, em 2005, eram 31 entidades assistenciais cadastradas. Atualmente, são cerca de 130. A instituição conta, também, com 150 voluntários fixos, e uma das principais ações de arrecadação é o Sábado Solidário

Marcos Cardoso

