Banco de Alimentos de Caxias do Sul completa 20 anos com cerca de 15 mil toneladas de mantimentos distribuídas

Doações recebidas do Banco de Alimentos pelo projeto Herdeiros de Palmares. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Correção: A festa de 20 anos do Banco de Alimentos ocorrerá neste domingo (14) e não no sábado (13). A informação incorreta permaneceu publicada entre as 16h do dia 12 de dezembro de 2025 e as e 08h49h do dia 13 de dezembro de 2025.

Criado oficialmente em 12 de dezembro de 2005, o Banco de Alimentos de Caxias do Sul está completando 20 anos de atuação nesta sexta-feira (12). O serviço, que é vinculado à Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa), conta atualmente com 30 funcionários e 150 voluntários fixos — número que pode chegar a 200 em determinadas épocas.

Desde a criação, já foram arrecadadas e distribuídas cerca de 15,2 mil toneladas de alimentos. Cristina Fabian Gregoletto, nutricionista da instituição, explica que mensalmente são distribuídos em média 100 mil quilos. As entidades são atendidas com alimentos perecíveis, como frutas e verduras, uma vez por semana, e não perecíveis, uma vez ao mês.

No início, eram atendidas 31 entidades assistenciais. Atualmente, o número é de cerca de 130. Os mantimentos chegam ao Banco de diversas formas, como captações com agricultores familiares, feiras e, principalmente o Sábado Solidário, tradicional ação da instituição e que ocorre normalmente no segundo sábado de cada mês em mercados da cidade.

— A nossa estimativa é de que 14 mil refeições diárias são complementadas pelo Banco de Alimentos, porque não conseguimos mandar todos os alimentos que a instituição necessita para fazer, não fazemos (por exemplo) doações de carnes — fala Cristina.

Entre as entidades beneficiadas está a Herdeiros de Palmares, do bairro Reolon, criada em 2013. Por lá são oferecidas aulas de capoeira, jiu-jitsu, flashback, teatro e dança. São atendidas 95 pessoas mensalmente. As atividades ocorrem no turno da noite mas, a partir de janeiro, também haverá ações no contraturno escolar.

— Nosso trabalho é mostrar que podemos seguir um caminho diferente, tanto no esporte como no futuro eles podem ser um professor, como eu. Hoje eu me vejo muito nessas crianças — conta Fabiano Lang de Lima, presidente do Herdeiros de Palmares.

O projeto tem 15 profissionais voluntários. O objetivo, conforme Lima, é dar carinho e um ambiente de acolhimento, principalmente, para as crianças. De segunda a sexta-feira são ao menos 60 jantas por dia, refeições feitas com as doações do Banco de Alimentos, em uma parceria que começou no mesmo ano da fundação do projeto.

— Através da alimentação conseguimos tirar muitas crianças da rua. Muitas vem aqui não é pela atividade, mas pela refeição porque já chegam perguntando: "que horas vai ser a janta, estou com fome professor".

Criação de unidade de processamento

O Banco de Alimentos tem como pilares de atuação o combate à fome, a educação alimentar e a segurança alimentar e nutricional. Entre as ações estão capacitações, como formações de padeiros, confeiteiros e auxiliares de cozinha, que ocorreram em parceria com o Senac neste ano. Outras ocorrem na cozinha experimental, instalada na sede da instituição.

— Nós não damos somente o alimento, ensinamos a aproveitar esse alimento, e essas capacitações para a população também podem ser um gerador de fonte de renda, tem toda uma estratégia de emancipação para essas pessoas, de não ficar somente nas doações — afirma Valéria Wormann, diretora de Segurança Alimentar e Nutricional da Segurança Alimentar e Nutricional da Smapa.

No início de outubro, o Banco de Alimentos recebeu R$ 800 mil do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS). O valor será destinado à modernização do espaço, com implantação de Unidade de Processamento Mínimo (UPM). Esta unidade vai funcionar com uma agroindústria.

— Não tínhamos uma estrutura para fazer processamento mínimo, produção de geleias, molhos, polpas em grandes quantidades. Agora, com essa estrutura, o nosso objetivo é o desperdício zero, poder darmos um tempo maior de prateleira para esses alimentos e poder atender essas instituições o ano inteiro — explica a nutricionista Cristina Fabian Gregoletto.

Auxílio nos lanches e cestas básicas

Outra instituição que recebe mensalmente doações do Banco de Alimentos é o Instituto da Audiovisão (Inav). A entidade, criada em 2009, realiza trabalhos de habilitação e reabilitação com pessoas cegas, com baixa visão e surdocegas. Atualmente, são atendidas cerca de 180 famílias, sendo 94 crianças e adolescentes. Inclusive, os mais novos fazem o processo de assessoria escolar.

— Eles têm atividades como orientação em mobilidade, como uso da bengala, atendimento com psicóloga, terapeuta ocupacional que desenvolvem novas habilidades, o ensino do braile, avaliações funcionais da visão, que depois são encaminhados para projetos de atendimentos — conta Ana Luiza Skrebsky, diretora do Inav.

Todos os serviços ofertados são gratuitos. Até por isso, Fernanda Ribeiro Toniazzo, coordenadora do Inav, destaca a importância da parceria que tem com o Banco de Alimentos, iniciada em 2014:

— É uma parceria que, além de nos fornecer alimentos para os lanches, porque não fornecemos almoços, ajuda bastante, e algumas cestas básicas que as assistentes sociais direcionam ao público em vulnerabilidade — afirma Fernanda.

A felicidade de ser voluntária

Foi após o convite de uma amiga, no ano passado, que a aposentada Djanira Teresinha Giazzon Mendes, 68 anos, iniciou o trabalho como voluntária no Banco de Alimentos de Caxias do Sul. A atuação dela é no Sábado Solidário, sempre no Zaffari da Rua Vinte de Setembro, no Centro. Além deste trabalho voluntário, também atua na acolhida em todo segundo domingo de cada mês às 8h na Igreja de São Pelegrino.

Djanira é voluntária desde o ano passado. Djanira Teresinha Giazzon Mendes / Reprodução

Para Djanira, trabalhar como voluntária é um ato de caridade e que lhe completa em cada edição do Sábado Solidário. No ano que vem, inclusive, a filha dela deve ingressar no voluntariado junto:

— São horas que passam e nem vemos, acabamos fazendo amizades com clientes do mercado, eles doam com tanto amor e carinho. Tem mais pessoas que doam do que o contrário. Isso (ser voluntária) me ajudou a ter pensamentos diferentes, a ser diferente, foi muito bom para a minha vida ter aceitado o convite da minha amiga.

Festa com atrações renomadas