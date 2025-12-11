"Ban, incel e doxxing": glossário do MP ajuda famílias e educadores a desvendarem termos que podem representar ameaças na internet

Um glossário lançado pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) pretende ajudar famílias e educadores a entenderem termos utilizados na internet e que podem representar perigo para crianças e adolescentes.
Dividido em 171 páginas, o material apresenta cerca de 350 expressões, códigos e siglas usados para incentivar a discriminação, a autoagressão, o discurso de ódio, além fazerem apologia à violência. É possível acessá-lo gratuitamente neste link.
Nomeada como Glossário analítico das subculturas violentas e linguagens digitais, a ferramenta foi desenvolvida pelo Núcleo de Prevenção à Violência Extrema e está dividido em nove categoriais, que tratam, por exemplo, da misoginia, do terrorismo e do algospeak, que são as expressões usadas para burlar os algoritmos de moderação.
Coordenador do núcleo e à frente da elaboração do material, o procurador de Justiça Fábio Costa Pereira explica que a iniciativa surgiu a partir de uma dificuldade demonstrada pelos pais e por profissionais da educação de compreenderem os termos utilizados no meio digital.
— O glossário é destinado para a geração anterior, aquela que, formatada com um modelo analógico, bem próprio do século 20, não consegue compreender essa translação que os nossos filhos fizeram para o mundo digital, essas relações tão fluídas digitalmente que acontecem todos os dias — pontua Pereira, acrescentando:
— É, na verdade, uma busca de decodificação desses termos para que as pessoas que têm relação de proximidade com as crianças e adolescentes possam compreender de que forma eles falam, como se comunicam.
Segundo o procurador, dentre os próximos passos do núcleo está a elaboração de outros dois materiais destinados à proteção de jovens no ambiente digital: um voltado à identificação de emojis e outro direcionado especificamente para as crianças e adolescentes.
Conheça algumas das expressões
Dentre os termos que compõem o glossário está, por exemplo, ban, que é uma redução da palavra, em inglês, banishment — banimento, em tradução livre. Conforme o material, é empregado como sinal de status, indicando que o usuário foi punido por “falar a verdade” ou por utilizar conteúdo proibido pela plataforma ou lei.
Retratado e popularizado pela série Adolescência, da Netflix, o termo incel se refere a homens heterossexuais que se definem como celibatários involuntários. O grupo acredita ser incapaz de ter relacionamentos ou uma vida sexual, culpando, sobretudo, as mulheres. A frustração se traduz em casos de violência e radicalização.
Já a expressão doxxing se refere à divulgação maliciosa de dados pessoais e confidenciais das vítimas, colocando-as sob riscos de segurança e perseguição.