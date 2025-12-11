Geral

Proteção infantojuvenil
Notícia

"Ban, incel e doxxing": glossário do MP ajuda famílias e educadores a desvendarem termos que podem representar ameaças na internet

Ferramenta tem cerca de 350 expressões, divididas em nove categorias. O acesso é gratuito

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS