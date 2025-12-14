Balada Segura flagra 12 motoristas sob efeito de álcool em Caxias do Sul

Em mais uma edição da Operação Balada Segura, na madrugada deste domingo (14), a Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) de Caxias do Sul flagrou 12 motoristas sob efeito de álcool.
Durante a blitz, 98 veículos foram abordados, com 32 autuações, e dez deles acabaram recolhidos pelo guincho.
Oito fiscais aplicaram 98 testes de bafômetro, que flagraram 12 motoristas sob efeito de álcool. Mas nenhum condutor foi preso.
Ainda durante a operação, dois Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) foram recolhidos para vistoria.
A Balada Segura identificou cinco condutores sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), três com CNH suspensa e um com CNH de categoria diferente à do veículo.
A ação, focada na prevenção da embriaguez ao volante e na perturbação do sossego público, ocorreu entre 1h e 5h20 na Rua Doutor Augusto Pestana, no bairro São Pelegrino.