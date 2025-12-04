Ave de rapina rara tem asa amputada após bater em fios de luz na serra gaúcha

A águia resgatada está se recuperando na clínica veterinária de Stadler. Gabriel Costa / Agência RBS

Uma águia-cinzenta, uma das aves de rapina mais raras do Brasil (saiba mais abaixo), foi salva por veterinários de Gramado após ser resgatada em estado crítico em São Francisco de Paula, na serra gaúcha. A ave sofreu uma descarga elétrica após bater em fios de luz e precisou ter uma asa amputada para sobreviver, mas já está se recuperando.

— O caso aconteceu no dia 24 de novembro, quando um amigo de São Francisco de Paula fez uma chamada de vídeo comigo mostrando um animal que ele encontrou na rua, caído e ferido. Quando vi, logo identifiquei que se tratava de uma raridade, uma espécie que muitos pesquisadores e veterinários passam a vida sem ver — afirma o médico veterinário Renan Alves Stadler, responsável pela cirurgia e tratamento da ave.

A equipe fez contato com a Divisão de Fauna da Secretaria Estadual de Meio Ambiente para informar o caso e solicitar permissão para atendimento, que ocorreu gratuitamente. A ave passou por uma cirurgia de mais de uma hora de duração. Ela apresentava sinais de fraqueza e fome e estava com uma asa necrosada.

— No momento em que tivemos que amputar a asa, corremos risco de perder o animal. Mas ela logo reagiu aos medicamentos e à alimentação forçada. Então, recuperamos a esperança de salvá-la — explicou o veterinário.

A águia

A águia-cinzenta (Urubitinga coronata) é uma espécie considerada em perigo de extinção pelo Ministério do Meio Ambiente. Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), existem menos de mil exemplares desse animal no Brasil. Ela é encontrada em regiões de serra e de alta altitude em toda a América do Sul e pode chegar ao peso de 3,5 quilos e à envergadura de cerca de dois metros. No Rio Grande do Sul, a região dos Aparados da Serra é o seu habitat natural.

A águia resgatada está se recuperando na clínica veterinária de Stadler, onde deve permanecer até o final do ano, enquanto o governo do Estado avalia locais para destinação.

Segundo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o animal vai precisar viver em cativeiro e isolado de outras espécies, acostumando-se cada vez mais com o contato humano. Um local apropriado será avaliado e indicado em breve.

— Esse animal é muito raro, é quase um milagre que ele tenha sido encontrado com vida e que a gente tenha conseguido salvá-lo. Eu trabalhei 10 anos no zoológico de Gramado e só vi uma águia-cinzenta uma vez. Vamos fazer exames para descobrir o sexo, mas já dá para dizer que é um animal jovem, de cerca de dois anos. Essa espécie pode viver até os 30, então essa ave aqui pode inclusive ser usada na reprodução para salvar a espécie no futuro — comemora Renan.