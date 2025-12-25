Atingida por tornado, Farroupilha decreta situação de emergência

Estragos provocados por tornado na tarde desta terça-feira (23). Neimar De Cesero / Agencia RBS

Após o tornado que atingiu Farroupilha, a prefeitura decretou situação de emergência no município, nesta quarta-feira (24). O fenômeno atingiu a cidade na tarde de terça-feira (23), causando estragos em diversas comunidades.

Este foi o segundo evento meteorológico do tipo registrado na região em um intervalo de 15 dias, segundo o Centro de Monitoramento da Defesa Civil estadual.

O decreto da prefeitura aponta danos materiais como destruição de moradias, escolas, estradas e pontes, além da interrupção de serviços essenciais e comprometimento de instituições públicas.

Leia Mais Dois tornados em 15 dias: entenda como se formam os fenômenos que atingiram a Serra neste mês

Houve também prejuízos econômicos e sociais, com dificuldades de deslocamento e necessidade de reparos urgentes.

Imagens aéreas mostraram destroços espalhados em diferentes direções, característica típica de um tornado. De acordo com a Climatempo, as rajadas provavelmente superaram 100 km/h, com base no padrão de danos visto na localidade. O interior de Farroupilha foi a área mais atingida.

Leia Mais Temporal provoca destelhamentos em moradias e escola no interior de Farroupilha

Em Vila Rica, as chuvas fortes acompanhadas de ventos intensos deixaram destelhadas cerca de 15 residências. Uma escola de ensino fundamental também teve o telhado arrancado. Todos os alunos estão de férias, mas o diretor Gilson Invernizzi estava no local durante o temporal.

De acordo com Fabio de Arruda Mezadri, coordenador da Defesa Civil do município, não houve informação de feridos.

— Nós tivemos queda de postes, vários destelhamentos, pessoas em princípio desabrigadas. Nós ainda estamos fazendo os atendimentos e verificando se elas têm local para ficar ou se elas vão necessitar de apoio do município —afirmou.