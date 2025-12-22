Atenção redobrada e pesquisa de preços: as dicas do Procon de Caxias do Sul para compras de Natal e Ano-Novo

Orientação é para que as compras sejam feitas de forma planejada. Alencar Turella / Divulgação

Em época de compras de Natal e Ano-Novo, o Procon de Caxias do Sul reforça a necessidade de atenção redobrada por parte dos consumidores, especialmente em relação a preços, prazos de entrega e condições de pagamento. A orientação é para que as aquisições sejam feitas de forma planejada, evitando prejuízos e problemas no início do próximo ano.

Antes de finalizar a compra, o órgão recomenda pesquisar preços, desconfiar de ofertas muito abaixo do valor praticado no mercado e verificar informações essenciais, como política de troca, prazo de entrega e existência de garantia. No caso das compras pela internet, o cuidado deve ser ainda maior: é importante conferir se o site informa CNPJ, endereço físico e canais de atendimento, além de utilizar apenas plataformas seguras.

Outro alerta do Procon diz respeito aos pagamentos parcelados. A orientação é para que o consumidor avalie o impacto das compras no orçamento familiar, a fim de evitar endividamento nos primeiros meses do ano. O órgão também lembra que, em compras realizadas fora do estabelecimento comercial — como pela internet ou por telefone —, o consumidor tem direito ao arrependimento no prazo de até sete dias.

Leia Mais Festas de Ano-Novo agitam Serra e Litoral Norte com atrações especiais

Em caso de problemas, como atraso na entrega, produto com defeito ou cobrança indevida, a recomendação é que o consumidor procure inicialmente o fornecedor. Caso a situação não seja resolvida, é possível registrar reclamação junto ao Procon, que atua na orientação e defesa dos direitos do consumidor.

— Planejar as compras e pesquisar preços são atitudes simples que evitam prejuízos e garantem um consumo mais consciente — destaca o coordenador do Procon de Caxias do Sul, Jair Zauza.

Atendimento do Procon