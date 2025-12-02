Associação de Caxias promove 20ª edição de Encontro Nacional de Aeromodelismo no final de semana

Mais de mil pilotos estão inscritos para o evento de demonstrações deste final de semana em Caxias. Nilton Brustolin / Divulgação

Helicópteros e aviões controlados remotamente e de todas as escalas decolam neste final de semana em Caxias do Sul para a 20ª edição do Encontro Nacional de Aeromodelismo da Serra Gaúcha (Enasg). O evento será em Ana Rech (veja abaixo).

O evento faz parte do calendário da Confederação Brasileira de Aeromodelismo (Cobra) e reúne os melhores pilotos do país. Mais de cem já estão inscritos.

Com autonomia média de 15 minutos de voo, os aviões voam próximo do público e, segundo um Nilton Brustolin, integrante da associação caxiense, a maioria não ultrapassa os 20 metros de altura.

— Dependendo do piloto, alguns podem fazer voos mais longos. Teremos jatos que podem chegar até a 500 km/h e aviões com quase três metros de asa. É o evento que marca o fechamento do calendário nacional — detalha Brustolin.

Neste ano a novidade são os voos noturnos, possibilitados por meio de um inédito sistema de iluminação adaptado.

Os aviões e helicópteros em tamanho reduzido utilizam como combustível um composto químico específico e alguns usam o mesmo querosene utilizado na aviação civil.

A Associação Caxiense de Aeromodelismo (Ascaero) foi fundada em 1982 e atualmente conta com 50 sócios.