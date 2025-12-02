Geral

Em Ana Rech
Notícia

Associação de Caxias promove 20ª edição de Encontro Nacional de Aeromodelismo no final de semana

Cem pilotos já estão inscritos para as demonstrações, que ocorrem de sexta (5) a domingo (7)

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS