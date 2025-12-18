Geral

Entre a Serra e o Litoral
Notícia

Às vésperas do Natal e do aumento do movimento, Rota do Sol tem buracos e desníveis, mas recebe ações de roçada

Os piores trechos estão na RS-453, entre Caxias do Sul e o distrito de Lajeado Grande, em São Francisco de Paula. Na descida da Serra, há problemas. Rodovia receberá investimento milionário em 2026

Marcos Cardoso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS