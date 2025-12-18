Às vésperas do Natal e do aumento do movimento, Rota do Sol tem buracos e desníveis, mas recebe ações de roçada

Ler resumo

Buraco no km 174 da RS-453. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Rota do Sol acumula problemas históricos na manutenção e ainda aguarda pelo início das obras mais robustas, anunciadas ao longo de 2025. Ao todo, o governo do Estado vai investir R$ 393 milhões na rodovia entre Caxias do Sul e Terra de Areia, divididos em três trechos. O primeiro a receber os trabalhos será entre Tainhas, no interior de São Francisco de Paula, e Terra de Areia. Com 54 quilômetros de extensão, o serviço está previsto para começar em janeiro de 2026, de acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Nesta semana, o Pioneiro percorreu a rodovia entre a saída de Caxias do Sul, pelo bairro Jardim das Hortênsias, até o entroncamento com a Estrada do Mar, a RS-389. Os problemas seguem similares aos vistos no final de outubro.

Confira alguns trechos

Próximo ao trevo de acesso ao distrito de Fazenda Souza, em Caxias, há desníveis e ondulações no asfalto.



A situação se estende até Vila Seca, também no interior de Caxias. Nesse trajeto, o km 158 é um trecho delicado, que sofre desde maio do ano passado, quando a tubulação principal que recebia água da represa Marrecas rompeu . Apesar de os trabalhos terem sido feitos ainda em 2024, esse ponto deve receber melhorias no pacote de obras do Daer.



Já de Vila Seca, em Caxias, até o distrito de Lajeado Grande, no interior de São Francisco de Paula, entre os kms 167 e 200, há mesclas de asfalto bom com remendos e buracos, como no km 174 , próximo à Chácara Condomínio Simo, no sentido Serra-Litoral.



Outro ponto que tem problemas históricos é no acesso ao distrito de Apanhador, bem no limite entre Caxias e São Chico.



E na chegada a Lajeado Grande existem diversos remendos.



Dali em diante, a Rota do Sol conta com praticamente 45 quilômetros de condições consideradas razoáveis para trafegabilidade, sendo o trecho em melhores condições .



. Entre Lajeado Grande e Tainhas são poucos os problemas no asfalto. No entanto, esse trecho sofre com placas desgastadas, como no caso do km 245, bem como no entroncamento com a RS-020, que liga com o centro urbano de São Francisco de Paula.



Nos Campos de Cima da Serra, como nos acessos a Cambará do Sul, o condutor também encontrará poucos problemas no asfalto. Esse é um dos trechos que receberam melhorias recentes, como na altura do km 252, o trevo onde está instalada a base operacional do Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Elaboração de projetos para obras

Segundo o Daer, os trechos entre Caxias do Sul e o distrito de Lajeado Grande, de 59 quilômetros, e entre Lajeado Grande e Tainhas, de 39 quilômetros, estão em fase de elaboração de projeto pelas empresas contratadas, com início das obras previstas para o período após o veraneio. Estão sendo realizados serviços preliminares, que contemplam roçada, tapa-buracos e limpeza de drenagens.

Situação a partir da RS-486

Adiante, a reportagem encontrou obras, nesta semana, no km 1 da RS-486, próximo ao Café Aratinga, com serviços às margens da rodovia.



Já na descida da Serra do Pinto, por exemplo, no km 6, pouco antes do túnel Nelson Sbabo, há desníveis em ambos os sentidos.



No trecho da 486 até o entroncamento com a Estrada do Mar, o condutor vai encontrar pontos com diversos buracos, como nos kms 23 e 26 . Um dos problemas nesse percurso é a ausência de placas justamente informando a altura em que se está da rodovia.



E foi neste percurso, próximo ao km 33, que havia serviços de roçada na Rota do Sol.

Postos de fiscalização

O Daer também informa que estão sendo realizadas obras para implantação de dois postos fiscais para o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Um deles ficará no km 251 da RS-453, e o outro no km 32 da RS-486. O investimento é de mais de R$ 7,6 milhões. As obras estão sendo executadas na faixa de domínio e, eventualmente, podem interferir no trânsito, com interrupções parciais. A previsão de conclusão é até o primeiro semestre de 2026.

As obras em trechos

O primeiro se trata de um trecho de 59 quilômetros na RS-453, entre Caxias do Sul e o distrito de Lajeado Grande, em São Francisco de Paula, com investimento de R$ 145 milhões. Neste pacote, a encosta no km 158, em Caxias, que sofreu impactos com tragédia climática de maio do ano passado, será recuperada.

O segundo contempla um trecho de 39 quilômetros também da 453, entre Lajeado Grande e Tainhas, com investimento de R$ 118 milhões.

Já o trecho entre Tainhas e Terra de Areia, que passa pela RS-453 e 486, o investimento será de R$ 130 milhões para 54 quilômetros. Conforme o Daer, a obra deve começar em janeiro de 2026.

Operação Verão Rota do Sol

Para garantir mais segurança e resposta rápida a emergências na rodovia, a 18ª Operação Verão Rota do Sol se inicia nesta sexta-feira (19) e segue até o fim de fevereiro de 2026. Durante o período, serão empregados diariamente quatro bombeiros militares e duas viaturas — um caminhão de combate a incêndio e uma ambulância de resgate — na base situada no distrito de Lajeado Grande, em São Francisco de Paula.