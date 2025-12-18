Às vésperas do Natal e do aumento do movimento, Rota do Sol tem buracos e desníveis, mas recebe ações de roçada

A Rota do Sol acumula problemas históricos na manutenção e ainda aguarda pelo início das obras mais robustas, anunciadas ao longo de 2025. Ao todo, o governo do Estado vai investir R$ 393 milhões na rodovia entre Caxias do Sul e Terra de Areia, divididos em três trechos. O primeiro a receber os trabalhos será entre Tainhas, no interior de São Francisco de Paula, e Terra de Areia. Com 54 quilômetros de extensão, o serviço está previsto para começar em janeiro de 2026, de acordo com o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).
Nesta semana, o Pioneiro percorreu a rodovia entre a saída de Caxias do Sul, pelo bairro Jardim das Hortênsias, até o entroncamento com a Estrada do Mar, a RS-389. Os problemas seguem similares aos vistos no final de outubro.
Confira alguns trechos
- Próximo ao trevo de acesso ao distrito de Fazenda Souza, em Caxias, há desníveis e ondulações no asfalto.
- A situação se estende até Vila Seca, também no interior de Caxias. Nesse trajeto, o km 158 é um trecho delicado, que sofre desde maio do ano passado, quando a tubulação principal que recebia água da represa Marrecas rompeu. Apesar de os trabalhos terem sido feitos ainda em 2024, esse ponto deve receber melhorias no pacote de obras do Daer.
- Já de Vila Seca, em Caxias, até o distrito de Lajeado Grande, no interior de São Francisco de Paula, entre os kms 167 e 200, há mesclas de asfalto bom com remendos e buracos, como no km 174, próximo à Chácara Condomínio Simo, no sentido Serra-Litoral.
- Outro ponto que tem problemas históricos é no acesso ao distrito de Apanhador, bem no limite entre Caxias e São Chico.
- E na chegada a Lajeado Grande existem diversos remendos.
- Dali em diante, a Rota do Sol conta com praticamente 45 quilômetros de condições consideradas razoáveis para trafegabilidade, sendo o trecho em melhores condições.
- Entre Lajeado Grande e Tainhas são poucos os problemas no asfalto. No entanto, esse trecho sofre com placas desgastadas, como no caso do km 245, bem como no entroncamento com a RS-020, que liga com o centro urbano de São Francisco de Paula.
- Nos Campos de Cima da Serra, como nos acessos a Cambará do Sul, o condutor também encontrará poucos problemas no asfalto. Esse é um dos trechos que receberam melhorias recentes, como na altura do km 252, o trevo onde está instalada a base operacional do Comando Rodoviário da Brigada Militar.
Elaboração de projetos para obras
Segundo o Daer, os trechos entre Caxias do Sul e o distrito de Lajeado Grande, de 59 quilômetros, e entre Lajeado Grande e Tainhas, de 39 quilômetros, estão em fase de elaboração de projeto pelas empresas contratadas, com início das obras previstas para o período após o veraneio. Estão sendo realizados serviços preliminares, que contemplam roçada, tapa-buracos e limpeza de drenagens.
Situação a partir da RS-486
- Adiante, a reportagem encontrou obras, nesta semana, no km 1 da RS-486, próximo ao Café Aratinga, com serviços às margens da rodovia.
- Já na descida da Serra do Pinto, por exemplo, no km 6, pouco antes do túnel Nelson Sbabo, há desníveis em ambos os sentidos.
- No trecho da 486 até o entroncamento com a Estrada do Mar, o condutor vai encontrar pontos com diversos buracos, como nos kms 23 e 26. Um dos problemas nesse percurso é a ausência de placas justamente informando a altura em que se está da rodovia.
- E foi neste percurso, próximo ao km 33, que havia serviços de roçada na Rota do Sol.
Postos de fiscalização
O Daer também informa que estão sendo realizadas obras para implantação de dois postos fiscais para o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM). Um deles ficará no km 251 da RS-453, e o outro no km 32 da RS-486. O investimento é de mais de R$ 7,6 milhões. As obras estão sendo executadas na faixa de domínio e, eventualmente, podem interferir no trânsito, com interrupções parciais. A previsão de conclusão é até o primeiro semestre de 2026.
As obras em trechos
- O primeiro se trata de um trecho de 59 quilômetros na RS-453, entre Caxias do Sul e o distrito de Lajeado Grande, em São Francisco de Paula, com investimento de R$ 145 milhões. Neste pacote, a encosta no km 158, em Caxias, que sofreu impactos com tragédia climática de maio do ano passado, será recuperada.
- O segundo contempla um trecho de 39 quilômetros também da 453, entre Lajeado Grande e Tainhas, com investimento de R$ 118 milhões.
- Já o trecho entre Tainhas e Terra de Areia, que passa pela RS-453 e 486, o investimento será de R$ 130 milhões para 54 quilômetros. Conforme o Daer, a obra deve começar em janeiro de 2026.
Operação Verão Rota do Sol
Para garantir mais segurança e resposta rápida a emergências na rodovia, a 18ª Operação Verão Rota do Sol se inicia nesta sexta-feira (19) e segue até o fim de fevereiro de 2026. Durante o período, serão empregados diariamente quatro bombeiros militares e duas viaturas — um caminhão de combate a incêndio e uma ambulância de resgate — na base situada no distrito de Lajeado Grande, em São Francisco de Paula.
Além disso, o Comando Rodoviário da Brigada Militar intensificou a atuação na Rota do Sol no último dia 11, com um pelotão na base operacional de Tainhas.