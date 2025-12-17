Após rescisão contratual, nova empresa assume coleta de lixo em Flores da Cunha 

A assinatura do contrato ocorreu na manhã desta quarta, no gabinete do prefeito César Ulian (E). Maria Eduarda Schiavenin / Prefeitura de Flores da Cunha / Divulgação

Após a rescisão do contrato com a empresa Panambi, motivada por falhas na prestação do serviço, a prefeitura de Flores da Cunha contratou uma nova empresa de forma emergencial para a coleta de resíduos sólidos no município. A Navegantes Limpeza Urbana passa a ser responsável pelo serviço pelo período de um ano, com contrato no valor total de R$ 3.538.766,40.

A assinatura do documento ocorreu na manhã desta quarta-feira (17), no gabinete do prefeito César Ulian. Conforme a prefeitura, a nova empresa já iniciou uma força-tarefa para regularizar a coleta e restabelecer a normalidade do serviço em todas as regiões da cidade.

A contratação ocorre poucos dias após a prefeitura rescindir o contrato com a Panambi, assinado em fevereiro deste ano, depois da emissão de nove notificações formais. Segundo a administração municipal, os problemas começaram a ser registrados ainda em março, com falhas recorrentes na execução do serviço.

Conforme havia explicado a diretora de Meio Ambiente, Franciele Zorzi, as principais irregularidades envolviam inconsistências entre a frota prevista em contrato e a efetivamente disponibilizada pela empresa. O acordo previa cinco caminhões para a coleta orgânica e reciclável, além de um sexto veículo destinado à coleta de volumosos, o que não vinha sendo cumprido. Além disso, manutenções frequentes nos veículos resultavam no acúmulo de resíduos nos contêineres.