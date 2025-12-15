Após reforma, Caps Cidadania é reinaugurado em Caxias do Sul  

Estrutura foi completamente reformada e conta com ambientes remodelados e climatizados. Ricardo Rech / Divulgação

Foi reinaugurado o Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Cidadania, no bairro Exposição, em Caxias do Sul, na manhã desta segunda-feira (15). O espaço foi reformado, com um investimento de R$ 1,4 milhão de uma emenda parlamentar da deputada federal Denise Pessôa (PT).

A estrutura foi completamente reformada e conta com ambientes remodelados e climatizados com ar-condicionado para atender aos cerca de 410 usuários da unidade. O espaço oferece atividades como consultas, atendimentos individuais e em grupo, oficinas terapêuticas e demais serviços. Durante o período de obras, um imóvel nas proximidades foi alugado pelo município.

A inauguração foi marcada por apresentações artísticas dos beneficiados pelo serviço e de uma servidora que atuou no início do Cidadania, Rose Machado, e da musicista, membro do Coro do Moinho, Nathaly de Lara.

O prefeito Adiló Didomenico, a deputada Denise, além dos secretários da Saúde, Rafael Bueno e Mario Taddeucci, e demais autoridades participaram do evento.

Sobre o Caps Cidadania

O Centro de Atenção Psicossocial (Caps) Cidadania tem o objetivo de oferecer cuidados contínuos de saúde para adultos com transtorno mental grave e persistente, e egressos ou não de internações psiquiátricas. O serviço completou 21 anos em outubro deste ano.