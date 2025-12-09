Após passagem de tornado, prefeitura de Flores da Cunha decreta situação de emergência 

Localidade no interior se recupera dos efeitos do evento e chuva intensas. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A prefeitura de Flores da Cunha decretou situação de emergência nesta terça-feira (9), após a localidade de Travessão Alfredo Chaves ser atingida por um tornado de curta duração. O fenômeno aconteceu no final da tarde da segunda-feira (8).

Conforme a Defesa Civil, o número de casas atingidas subiu para 80. Os danos incluem a Capela São João Batista, a quadra de esportes da comunidade, três vinícolas, entre outros estabelecimentos. Cerca de 2 mil moradores foram impactados apenas no local, sendo que 5 mil pessoas foram afetadas em todo o município.

Aproximadamente 500 pessoas instalações sem energia elétrica na cidade. Na área rural, 20 parreirais caíram devido à intensidade do vento e chuva. Só nas localidades de Otávio Rocha e no Travessão Carvalho foram contabilizados danos em 50 hectares.

A orientação para os moradores que precisarem de lonas é retirá-las na sede da Guarda Civil Municipal, na Rua Anúncio Curra, 2.784, no bairro União.



