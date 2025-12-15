Geral

Meio ambiente
Notícia

Após nove notificações, prefeitura de Flores da Cunha rescinde contrato com empresa de coleta de lixo

Medida foi tomada por conta de falhas na prestação de serviços, como frota diferente da contratada

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS