Após nove notificações, prefeitura de Flores da Cunha rescinde contrato com empresa de coleta de lixo

Após realizar nove notificações formais, a prefeitura de Flores da Cunha rescindiu o contrato com a empresa responsável pela coleta de resíduos sólidos no município. O documento havia sido assinado em fevereiro, com a empresa Panambi, e foi rompido na semana passada.

Segundo a diretora de Meio Ambiente de Flores da Cunha, Franciele Zorzi, a primeira notificação por falhas na prestação de serviço ocorreu em março. Os motivos foram as inconsistências entre a frota contratualizada e a oferecida pela empresa.

— Solicitamos que eles atendessem as especificações do contrato, que pedia cinco caminhões para coleta orgânica e dos recicláveis e mais um caminhão para a coleta de volumosos. Eles não tinham este sexto caminhão — detalha a diretora.

Ainda conforme Franciele, os veículos necessitavam de manutenções frequentes, o que resultava em acúmulos de resíduos nos contêineres. O contrato, que foi assinado após um processo licitatório, teria duração de 10 anos.

A prefeitura, agora, pretende lançar uma contratação emergencial para que outra empresa assuma o serviço. Até a formalização desta etapa, a Panambi continuará realizando a coleta dos resíduos.