Após morte de adolescente na Estação Férrea, prefeitura de Caxias diz que "mantém ações periódicas na região"

A prefeitura de Caxias do Sul lamentou, por meio de nota publicada no fim da manhã deste sábado (27), a morte de um adolescente na Estação Férrea, no bairro São Pelegrino. Kauã Diogenes Souza de Chaves, 17 anos, foi morto a facadas durante a madrugada na Rua Coronel Flores, em um ponto tradicional de bares e festas.

O comunicado (veja abaixo na íntegra) afirma que a secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social mantém ações periódicas na região para coibir aglomerações, reforçar a fiscalização e garantir ordem e segurança.

A administração informa que está em andamento um projeto para instalação de 18 câmeras de videomonitoramento no bairro São Pelegrino visando prevenir incidentes como o da madrugada. Entretanto, não foi especificado se os dispositivos serão colocados na área da Estação Férrea.

A nota também manifesta solidariedade aos familiares e amigos da vítima, e diz que a prefeitura coloca-se "à disposição para contribuir com as investigações e desenvolvendo ações com políticas públicas voltadas à segurança, no combate à violência e à preservação da vida".

Desentendimento pode ter motivado crime

O crime aconteceu por volta da 0h10min, na Rua Coronel Flores. A Brigada Militar (BM) foi acionada e, no local, encontrou Chaves caído no chão. O rapaz chegou a receber atendimento do Samu.

Ainda durante a madrugada, a BM apreendeu um suspeito, outro adolescente de 17 anos, responsabilizado por ato infracional análogo ao crime de homicídio.

De acordo com o delegado plantonista Rodrigo Bernardes de Assis, as informações relatadas na ocorrência indicam um desentendimento entre um grupo de pessoas e o suspeito, que alega, segundo a polícia, ter agido em legítima defesa.

O caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Nota da prefeitura