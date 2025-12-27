Após morte de adolescente na Estação Férrea, prefeitura de Caxias diz que "mantém ações periódicas na região"

A prefeitura de Caxias do Sul lamentou, por meio de nota publicada no fim da manhã deste sábado (27), a morte de um adolescente na Estação Férrea, no bairro São Pelegrino. Kauã Diogenes Souza de Chaves, 17 anos, foi morto a facadas durante a madrugada na Rua Coronel Flores, em um ponto tradicional de bares e festas.
O comunicado (veja abaixo na íntegra) afirma que a secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social mantém ações periódicas na região para coibir aglomerações, reforçar a fiscalização e garantir ordem e segurança.
A administração informa que está em andamento um projeto para instalação de 18 câmeras de videomonitoramento no bairro São Pelegrino visando prevenir incidentes como o da madrugada. Entretanto, não foi especificado se os dispositivos serão colocados na área da Estação Férrea.
A nota também manifesta solidariedade aos familiares e amigos da vítima, e diz que a prefeitura coloca-se "à disposição para contribuir com as investigações e desenvolvendo ações com políticas públicas voltadas à segurança, no combate à violência e à preservação da vida".
Desentendimento pode ter motivado crime
O crime aconteceu por volta da 0h10min, na Rua Coronel Flores. A Brigada Militar (BM) foi acionada e, no local, encontrou Chaves caído no chão. O rapaz chegou a receber atendimento do Samu.
Ainda durante a madrugada, a BM apreendeu um suspeito, outro adolescente de 17 anos, responsabilizado por ato infracional análogo ao crime de homicídio.
De acordo com o delegado plantonista Rodrigo Bernardes de Assis, as informações relatadas na ocorrência indicam um desentendimento entre um grupo de pessoas e o suspeito, que alega, segundo a polícia, ter agido em legítima defesa.
O caso será investigado pela Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).
Nota da prefeitura
"A Prefeitura de Caxias do Sul lamenta a morte de um menor de idade ocorrida na madrugada deste sábado (27), na Rua Coronel Flores, no bairro São Pelegrino, e manifesta solidariedade aos familiares e amigos. A Administração Municipal reforça que a segurança pública é uma responsabilidade compartilhada entre todos os órgãos, e que o enfrentamento à violência exige atuação integrada, contínua e responsável. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Proteção Social, mantém ações periódicas na região para coibir aglomerações, reforçar a fiscalização e garantir ordem e segurança. Além disso, está em andamento um projeto para a instalação de 18 câmeras de videomonitoramento no bairro São Pelegrino, ampliando a vigilância e o apoio às forças de segurança na identificação, prevenção e repressão de crimes. A Prefeitura seguirá colaborando com os órgãos competentes, colocando-se à disposição para contribuir com as investigações e desenvolvendo ações com políticas públicas voltadas à segurança, no combate à violência e à preservação da vida".