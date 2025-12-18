Após mais de 80 horas, termina incêndio em empresa de Farroupilha

Empresa na Linha Julieta, em Farroupilha. Ulisses Castro / Agencia RBS

O incêndio na empresa Renova Service, em Farroupilha, terminou por volta de 13h desta quinta-feira (18). O combate às chamas durou mais de 80 horas e foram utilizados mais de 500 mil litros de água no combate. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do município, 35 militares atuaram na ocorrência. Não houve feridos.

A empresa está localizada às margens da RS-122, no km 62. O incêndio tinha começado na manhã da última segunda (15) no setor de reciclagem da empresa. Conforme os bombeiros, 23 funcionários estavam no local naquele momento e parte do telhado do pavilhão chegou a desabar.

Durante a manhã desta quinta, os bombeiros já atuavam no rescaldo. O trabalho era feito para resfriar resíduos que eram retirados do interior do pavilhão.

Ainda de acordo com os bombeiros, havia resíduos de origem industrial e urbana no local, destinados à transformação em combustível alternativo utilizado em fornos da indústria cimenteira. A presença desses materiais trouxe dificuldades para o combate às chamas.