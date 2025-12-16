Após mais de 24 horas, bombeiros seguem no combate a incêndio em empresa de Farroupilha

Incêndio atingiu a empresa Renova Service, no km 62 da RS-122. Pablo Ribeiro / Divulgação

Mais de 24 horas após o início do incêndio em uma empresa de gerenciamento e tratamento de resíduos industriais, os bombeiros continuam atuando no combate ao sinistro em Farroupilha. Na manhã desta terça-feira (16), ainda era possível observar focos de fumaça no local, às margens da RS-122, e dois caminhões do Corpo de Bombeiros permaneciam mobilizados na ocorrência.

O incêndio atingiu a empresa Renova Service, no km 62 da rodovia, próximo à Linha Julieta, na manhã de segunda-feira (15). Desde então, equipes do Corpo de Bombeiros de Farroupilha trabalham de forma ininterrupta para conter o fogo, que chegou a se intensificar durante a madrugada.

O comandante da corporação em Farroupilha, 1º sargento Geomir Alan da Cás, afirmou que o combate ainda não foi finalizado. Segundo ele, as equipes seguem na fase de resfriamento e retirada de material combustível do interior da empresa.

— Ainda não finalizamos. Estamos realizando o resfriamento e a retirada de material. Durante a madrugada o fogo se intensificou, mas conseguimos controlar. A operação vai se estender por todo o dia de hoje e possivelmente novamente durante a noite — explicou o comandante.