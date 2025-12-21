Após investigação por desvio, doações vindas dos Estados Unidos para atingidos pela enchente serão enviadas para creches e abrigos da Serra

Doações foram apreendidas após Ministério Público constatar que itens foram desviados e vendidos de forma irregular. Ministério Público do Rio Grande do Sul / Divulgação

Creches e abrigos de Bento Gonçalves e Caxias do Sul serão o destino das doações vindas dos Estados Unidos na época das enchentes que atingiram o Estado. Os materiais, que deveriam ter chegado às vítimas do evento climático em maio do ano passado, foram apreendidos pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS).

Uma operação do MP desencadeada no início de dezembro apontou que os donativos foram desviados e comercializados em brechós. Relembre o caso abaixo.

Em 10 de dezembro o MP já havia anunciado que 70 caixas de doações seriam destinadas para famílias em situação de vulnerabilidade. Na última sexta-feira, dia 19, um termo de doação foi assinado, permitindo o repasse dos donativos que haviam sido apreendidos.

As prefeituras de Bento Gonçalves e Caxias do Sul receberam as roupas, fraldas, mamadeiras e outros artigos doados pelos Estados Unidos. Caberá às administrações encaminhar esses materiais para creches e abrigos.

— O objetivo é assegurar que esses itens cumpram sua finalidade social, beneficiando pessoas, principalmente crianças, acolhidas em instituições — pontua o promotor de Justiça Manoel Figueiredo Antunes, coordenador do 5º Núcleo Regional do Gaeco.

A prefeitura de Bento informou que a distribuição dos materiais ficará a cargo da Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social, que destinará os itens para pessoas em necessidade dentro do cadastro da assistência social. A prefeitura de Caxias ainda não informou como a destinação será feita.

Relembre o caso

Desencadeada no início de dezembro, a Operação Ascaris identificou que roupas e utensílios destinados a famílias desabrigadas pela enchente de 2024 teriam sido desviadas. Os donativos teriam sido repassados a uma ONG e, posteriormente, comercializados em brechós da região.

Há indícios de enriquecimento ilícito por meio do uso de laranjas e recebimento de valores via Pix. Conforme o MP, parte do dinheiro foi usada para a compra de veículos, um apartamento e outros bens pela principal investigada. Oito pessoas, três delas da mesma família, e uma empresa são alvos da operação.

Foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão em Caxias do Sul, São Marcos e Boa Vista do Sul, além do bloqueio de R$ 2 milhões em contas bancárias. Duas pessoas foram presas em flagrante por outros crimes.

Entre as doações apreendidas — e que ainda não tinham sido vendidas — estão uma bolsa da marca Hermès, avaliada em R$ 25 mil, jaquetas, calças, mamadeiras, fraldas e escovas de dente.

O caso começou a ser investigado após denúncia encaminhada ao Consulado-Geral do Brasil em Miami, alertando para a venda de roupas importadas, algumas de marcas conhecidas, que deveriam ter sido destinadas às vítimas das enchentes.