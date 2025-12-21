Geral

Operação Ascaris
Notícia

Após investigação por desvio, doações vindas dos Estados Unidos para atingidos pela enchente serão enviadas para creches e abrigos da Serra

Materiais como roupas, fraldas e mamadeiras foram encaminhados para as prefeituras de Bento Gonçalves e Caxias do Sul. Os itens devem ser destinados para famílias em situação de vulnerabilidade

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS