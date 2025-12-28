Geral

Após incêndio, pronto-socorro do hospital de Nova Prata volta a funcionar neste domingo

As atividades retornam a partir das 19h. O espaço estava interditado desde sábado (27), após um incêndio atingir o segundo andar do Hospital São João Batista durante a madrugada. Ninguém ficou ferido

Renata Oliveira Silva

