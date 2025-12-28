Após incêndio, pronto-socorro do hospital de Nova Prata volta a funcionar neste domingo

Apesar das atividades retornaram no pronto-socorro, a parte da maternidade e bloco cirúrgico segue interditada. Débora Padilha / RBS TV

O pronto-socorro do Hospital São João Batista, de Nova Prata, na Serra, voltará a funcionar a partir das 19h deste domingo (28). A área estava interditada após o incêndio que atingiu a casa de saúde na madrugada deste sábado (27). Ninguém ficou ferido.

Conforme o administrador do hospital, Marcos Santori, os atendimentos de baixa complexidade estão acontecendo no Posto Central da cidade, na Avenida Presidente Vargas, 1.208, mas, a partir das 19h deste domingo, retornam para o hospital. Apesar de o espaço não ter sido atingido pelo fogo, o trabalho de combate às chamas acabou molhando toda a estrutura.

Contudo, o centro de partos, local em que iniciou o incêndio, seguirá interditado. Já o bloco cirúrgico, também atingido, deve retornar com uma sala a partir da quarta-feira (31).

— O centro de parto não tem previsão, porque nós vamos ter que refazer por completo. O bloco cirúrgico, durante esta semana, a gente deve conseguir liberar uma sala, a princípio a partir de quarta-feira. Todas as demais vamos ter que reformá-las por completo — explicou Santori.

Quatorze pacientes, entre eles quatro recém-nascidos, foram transferidos para hospitais de Veranópolis e Paraí ainda no sábado. Durante a tarde, a prefeitura decretou calamidade pública devido ao ocorrido. Em um vídeo nas redes sociais, o prefeito Umberto Luiz Carnevalli destacou que a medida é necessária em virtude dos prejuízos na estrutura.

— Nós demoraremos um bom tempo, a gente não tem ideia exata ainda, mas um bom tempo para recuperarmos a funcionalidade desses dois setores, a maternidade e o bloco cirúrgico. Vamos precisar da ajuda de toda a comunidade, da Defesa Civil e da ajuda do Estado — conclama o prefeito.

