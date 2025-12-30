Geral

Segurança
Notícia

Após dono e cachorro ficarem feridos em ataque de cães soltos, prefeitura de Bento Gonçalves reforça fiscalização 

A reunião, que ocorreu na última segunda-feira (29), teve como objetivo ampliar as ações de fiscalização e conscientizar a população sobre o cumprimento das normas de segurança em espaços públicos

