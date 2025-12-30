Após dono e cachorro ficarem feridos em ataque de cães soltos, prefeitura de Bento Gonçalves reforça fiscalização 

Em Bento Gonçalves, na última segunda-feira (29), a prefeitura realizou uma reunião sobre a fiscalização de animais bravos em vias públicas. Em um incidente registrado no último sábado (27), um cachorro e o seu dono ficaram feridos após serem atacados por cães soltos na Praça Centenário. O tutor dos animais envolvidos foi localizado e autuado com multa administrativa.
O encontro na prefeitura teve como objetivo ampliar as ações de fiscalização e conscientizar a população sobre o cumprimento das normas de segurança e de convivência em espaços públicos, como praças e parques. Participaram da reunião, o prefeito Diogo Siqueira; a vereadora Letícia Bonassina; o procurador-geral Gustavo Scharamm; os secretários municipais, de Segurança, Gabriel Kellerman; e de Meio Ambiente, Volnei Tesser; além de representantes da Brigada Militar, Patran, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal.
Em Bento, a lei nº 229/2022 determina que cães de raças consideradas bravas devem ser conduzidos em locais públicos obrigatoriamente com guia curta e focinheira. O descumprimento da norma está sujeito à multa. As denúncias podem ser realizadas pelos telefones 162, 153, 190. Nos próximos dias, as equipes estarão nas praças realizando a conscientização.
Confira as orientações:
Uso obrigatório de guia curta
- O cão deve estar sempre na guia, curta e resistente
- É proibido circular com o animal solto
Focinheira obrigatória
- Cães considerados bravos devem usar focinheira adequada ao porte, garantindo respiração segura
Tutor maior de idade e apto
- Apenas pessoas maiores de idade e com condições físicas devem conduzir o animal
- O tutor deve ter controle total do cão durante todo o passeio
Evite horários e locais movimentados
- Prefira horários com menor fluxo de pessoas
- Evite aproximação de crianças, idosos e outros animais
Responsabilidade do tutor
- O tutor é responsável por qualquer dano causado
- O descumprimento das regras pode gerar multas e outras penalidades legais
Respeito ao espaço público
- Recolha as fezes do animal
- Mantenha distância de áreas infantis e de lazer coletivo
Convivência segura
- O objetivo do passeio é o bem-estar do animal sem colocar terceiros em risco
- Segurança e respeito são prioridade