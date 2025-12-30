Após dono e cachorro ficarem feridos em ataque de cães soltos, prefeitura de Bento Gonçalves reforça fiscalização 

Participaram da reunião, o prefeito Diogo Siqueira; a vereadora Letícia Bonassina; o procurador-geral Gustavo Scharamm; os secretários municipais, de Segurança, Gabriel Kellerman; e de Meio Ambiente, Volnei Tesser; além de representantes da Brigada Militar, Patran, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal. Prefeitura de Bento Gonçalves / Divulgação

Em Bento Gonçalves, na última segunda-feira (29), a prefeitura realizou uma reunião sobre a fiscalização de animais bravos em vias públicas. Em um incidente registrado no último sábado (27), um cachorro e o seu dono ficaram feridos após serem atacados por cães soltos na Praça Centenário. O tutor dos animais envolvidos foi localizado e autuado com multa administrativa.

O encontro na prefeitura teve como objetivo ampliar as ações de fiscalização e conscientizar a população sobre o cumprimento das normas de segurança e de convivência em espaços públicos, como praças e parques. Participaram da reunião, o prefeito Diogo Siqueira; a vereadora Letícia Bonassina; o procurador-geral Gustavo Scharamm; os secretários municipais, de Segurança, Gabriel Kellerman; e de Meio Ambiente, Volnei Tesser; além de representantes da Brigada Militar, Patran, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Municipal.

Em Bento, a lei nº 229/2022 determina que cães de raças consideradas bravas devem ser conduzidos em locais públicos obrigatoriamente com guia curta e focinheira. O descumprimento da norma está sujeito à multa. As denúncias podem ser realizadas pelos telefones 162, 153, 190. Nos próximos dias, as equipes estarão nas praças realizando a conscientização.

Confira as orientações:

Uso obrigatório de guia curta

O cão deve estar sempre na guia, curta e resistente

É proibido circular com o animal solto

Focinheira obrigatória

Cães considerados bravos devem usar focinheira adequada ao porte, garantindo respiração segura

Tutor maior de idade e apto

Apenas pessoas maiores de idade e com condições físicas devem conduzir o animal

O tutor deve ter controle total do cão durante todo o passeio

Evite horários e locais movimentados

Prefira horários com menor fluxo de pessoas

Evite aproximação de crianças, idosos e outros animais

Responsabilidade do tutor

O tutor é responsável por qualquer dano causado

O descumprimento das regras pode gerar multas e outras penalidades legais

Respeito ao espaço público

Recolha as fezes do animal

Mantenha distância de áreas infantis e de lazer coletivo

Convivência segura