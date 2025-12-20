Geral

Após ação do Ministério Público Federal, UCS devolve memorial de Ernesto Geisel à prefeitura de Bento Gonçalves

Ministério Público Federal (MPF) tinha ingressado com uma ação civil pública para retirada da exposição. Instituição afirma que Justiça indeferiu o pedido e que decisão partiu da própria universidade. Nota diz que "temática do acervo não possui elogios, discursos celebrativos ou elementos de promoção ou culto à personalidade do ex-presidente"

Bruno Tomé

