Aos 101 anos, morre Benta Ferreira de Souza, liderança religiosa em Caxias do Sul

Benta Ferreira de Souza morreu aos 101 anos Tatieli Sperry / Divulgação

Considerada a matriarca da negritude em Caxias do Sul, Benta Ferreira de Souza morreu nesta quarta-feira aos 101 anos, de causas naturais, rodeada pela família no leito hospitalar. A idosa era moradora do Lar da Velhice, onde recebeu festa especial pelos seus 100 anos em julho do ano passado. Ela teve 12 filhos, dos quais dois estão vivos, e dedicou sua vida à família e à religião, como mãe de santo.

Dona Benta era natural de Cazuza Ferreira, distrito de São Francisco de Paula. Desde 2023 ela residia no asilo, onde gostava de passar o tempo pintando, se exercitando na bicicleta ergométrica e participando das atividades de artesanato, conforme contou ao Pioneiro em reportagem publicada no ano passado.

Idosa residia no Lar da Velhice desde 2023 Bruno Todeschini / Agencia RBS

Neste ano, Dona Benta foi a homenageada especial entre as 15 mulheres que receberam o Troféu Tereza de Benguela, prêmio alusivo ao Dia Internacional da Mulher Negra Latino Americana e Caribenha. Ela foi aplaudida de pé ao adentrar o Teatro Municipal Pedro Parenti, na Casa da Cultura.