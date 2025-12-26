Ano Santo que recorda os 2.025 anos do nascimento de Jesus será concluído com missa neste domingo em Caxias do Sul

Abertura do Ano Santo na Diocese de Caxias do Sul ocorreu em 29 de dezembro de 2024, reunindo milhares de fiéis. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Diocese de Caxias do Sul conclui neste domingo (28) o Ano Santo da Igreja Católica, que recorda os 2.025 anos do nascimento de Jesus Cristo. O encerramento do Jubileu da Esperança será marcado por uma missa às 19h, na Catedral Diocesana (Paróquia Santa Teresa D’Ávila), no centro de Caxias do Sul.

Convocado pelo Papa Francisco (1936-2025) com o tema Peregrinos da Esperança, o Jubileu teve início em Roma no Natal de 2024 e foi aberto oficialmente nas dioceses do mundo no dia 29 de dezembro do ano passado. Celebrado ordinariamente a cada 25 anos, o Ano Santo é considerado um período especial da vida da Igreja, voltado à conversão pessoal, à oração e ao fortalecimento da fé.

Na Diocese de Caxias do Sul, a missa de encerramento será presidida pelo bispo diocesano, dom José Gislon, durante a celebração da festa litúrgica da Sagrada Família. A celebração é aberta à comunidade e contará com a participação de representantes das sete regiões de pastoral.

Ao longo do Ano Santo, sete igrejas da Diocese foram escolhidas como referências de peregrinação. Cada uma recebeu um banner e uma vela, símbolos do Jubileu. No encerramento, as velas retornarão à Catedral e serão utilizadas para adornar a centenária Cruz, que serviu como sinal permanente do Jubileu da Esperança na Igreja-Mãe da Diocese.

De acordo com a Diocese, o objetivo central do Ano Santo foi incentivar a conversão pessoal dos fiéis. Durante esse período, a Igreja promoveu momentos de oração, peregrinações e atividades pastorais, tanto de forma individual quanto comunitária, com o intuito de fortalecer a comunhão com Deus e entre as pessoas.

A bula Spes non confundit (A esperança não engana), publicada pelo papa Francisco para convocar o Jubileu, destacou a importância de viver este tempo de maneira intensa, como um caminho de renovação espiritual e compromisso cristão diante das realidades do mundo atual.

Como gesto concreto no encerramento do Jubileu, a missa deste domingo terá a coleta de alimentos não perecíveis. Os fiéis são convidados a levar doações, que serão destinadas a ações de cuidado e apoio aos mais necessitados.

— Como fizemos um caminho de peregrinos de esperança como povo de Deus, nós queremos também marcar esse encerramento com um gesto concreto. Lembrando que tivemos várias atividades na nossa Diocese, nas regiões pastorais onde as pessoas peregrinaram, colocaram em dia a vida espiritual, fizeram, por assim dizer, uma caminhada marcada pela graça e pela misericórdia de Deus – afirma o bispo diocesano, dom José Gislon.

O que é um Jubileu

O termo “jubileu” tem origem no hebraico “yobel”, que designava o chifre de carneiro utilizado para anunciar um ano especial celebrado a cada 50 anos, conforme o livro do Levítico, no Antigo Testamento. Esse período era marcado pela remissão de dívidas, devolução de terras e descanso da terra.

Na história da Igreja Católica, o primeiro Jubileu foi convocado pelo papa Bonifácio VIII, no ano de 1300. Desde então, os jubileus passaram a integrar a tradição da Igreja e envolvem elementos como a bula de convocação, a peregrinação, os exercícios de piedade, a participação nos sacramentos e a possibilidade de indulgências plenárias para quem realiza atos específicos, como peregrinações e obras de caridade.

Atualmente, os jubileus ordinários são celebrados a cada 25 anos, embora também possam ser proclamados de forma extraordinária. O Jubileu de 2025 recorda os 2.025 anos da encarnação de Jesus Cristo e também é considerado uma preparação para o Jubileu da Redenção, previsto para 2033, quando a Igreja celebrará os 2.000 anos da paixão, morte e ressurreição de Cristo.

Em mensagem de Natal, bispo reforça união e cuidado com os mais vulneráveis

Dom José Gislon deixou uma mensagem de esperança, fé e solidariedade ao conceder a tradicional bênção de Natal, em vídeo divulgado nas redes sociais da Diocese nesta quinta-feira (25). Ele recordou o significado do Natal como um tempo de renovação da vida e do compromisso cristão.

Dom José iniciou lembrando que a celebração natalina sempre remete à esperança, porque recorda a vinda de uma vida nova ao mundo: o nascimento de Jesus Cristo, que une o divino à realidade humana.

Ao destacar o presépio, o bispo ressaltou que o nascimento de Jesus aconteceu no seio de uma família, formada por Maria e José. Por isso, afirmou que o Natal tem uma forte dimensão familiar, marcada pelo encontro, pela participação e pela valorização da família. Ele convidou os fiéis a celebrarem o Natal não apenas olhando para a própria realidade familiar, mas ampliando o olhar do coração para outras situações, especialmente aquelas marcadas pela exclusão social.

Ele enfatizou que o Natal chama os cristãos a fortalecer a fraternidade e os laços de comunhão, superando a cultura do ódio e da indiferença, para construir um mundo mais humano e mais próximo de Deus.