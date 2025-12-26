Geral

Jubileu da Esperança
Notícia

Ano Santo que recorda os 2.025 anos do nascimento de Jesus será concluído com missa neste domingo em Caxias do Sul

Celebração será presidida pelo bispo diocesano, dom José Gislon, a partir das 19h, na Catedral

Pablo Ribeiro

