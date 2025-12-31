Geral

Mudança
Notícia

Além de alta no preço geral, desconto da tarifa verde deixa de valer no transporte coletivo de Caxias do Sul a partir desta quinta

Modelo foi adotado em 2022 e consistia na cobrança de um preço menor nos horários de entrepico. Em 2025, custo da passagem nessa modalidade era de R$ 4,45

Bruno Tomé

