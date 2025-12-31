Além de alta no preço geral, desconto da tarifa verde deixa de valer no transporte coletivo de Caxias do Sul a partir desta quinta

Tarifa verde era utilizada em horários de entrepico em Caxias do Sul. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Modelo adotado em 2022 para reduzir o preço da passagem de ônibus em Caxias do Sul, a tarifa verde deixa de ser praticada a partir desta quinta-feira (1º). A modalidade trazia um desconto no valor nos horários de entrepico, das 9h às 11h e das 14h às 16h, com o cartão Caxias Urbano.

Em 2025, a tarifa verde custava R$ 4,45, um real mais barata que o preço de R$ 5,45 estipulado com o uso do cartão do transporte coletivo para 2025. A partir de quinta, o preço da passagem passa a ser de R$ 6,50 no cartão e R$ 9 em dinheiro.

A Visate, concessionária do transporte coletivo em Caxias, justificou a questão como "técnica", com base em cálculos da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM). Já de acordo com a prefeitura, novas revisões tarifárias podem ser pedidas futuramente e nada impede uma retomada da modalidade.

De acordo com a prefeitura, a tarifa verde era custeada pela própria concessionária. A partir dos cálculos recentes feitos para o reajuste tarifário, a Visate informou que não teria condições de no momento custear novamente a modalidade.

A modalidade não entra no subsídio já repassado pelo município, que tem aprovação da Câmara dos Vereadores. Neste ano, a prefeitura subsidiou R$ 14,4 milhões para custear o desconto da passagem no Caxias Urbano, além da garantia de acesso do transporte público às pessoas em situação de vulnerabilidade social, ampliação do sistema porta a porta e residentes dos distritos caxienses.

Novos preços a partir desta quinta

A partir desta quinta, o preço da passagem do ônibus passa a ser de R$ 6,50 (antes era de R$ 5,45) para quem utiliza o Caxias Urbano e R$ 9 em dinheiro (antes era de R$ 7,50). No caso dos distritos, os valores variam entre R$ 12 e R$ 31,50. Enquanto isso, o vale-transporte fica em R$ 8,30 (antes era de R$ 6,80).

De acordo com a Visate, os valores recarregados no Caxias Urbano até esta quarta-feira (31) terão a cobrança da tarifa antiga durante os primeiros 60 dias de 2026. Ou seja, valerá nesse período a cobrança de R$ 5,45 para as passagens adquiridas até o fim deste ano.

Conforme uma análise técnica do Conselho Municipal de Mobilidade, para manter os valores praticados em 2025, o município precisaria subsidiar R$ 35 milhões. Contudo, conforme o secretário municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM), Elisandro Fiuza, não havia condições financeiras para isso.

Os novos valores

Urbano

Dinheiro : R$ 9

: R$ 9 Vale-transporte : R$ 8,30

: R$ 8,30 Cartão (pessoa física) : R$ 6,50

: R$ 6,50 Estudante: R$ 4,50

Semiurbano (interior)

Cartão (pessoa física) : R$ 12

: R$ 12 Santa Lúcia do Piaí : R$ 21,80

: R$ 21,80 Fazenda Souza : R$ 18

: R$ 18 Loreto : R$ 18

: R$ 18 Vila Oliva : R$ 27

: R$ 27 São Jorge da Mulada : R$ 31,50

: R$ 31,50 Estudante: R$ 9