Aldeia do Sonho é a novidade do Natal em Canela

Aldeia do Sonho atrai mais visitantes ao centro de Canela

A 38° edição do Sonho de Natal, temporada natalina em Canela, levou uma novidade ao centro da cidade neste ano: a Aldeia do Sonho. O famoso espaço do artesanato local, na Rua Serafim Dias, ganhou 12 novas casinhas e decoração especial.

Além disso, o local passa a receber a programação gratuita de shows artísticos, culturais e musicais da temporada de Natal do município (que segue até 18 de janeiro).

Estrutura foi montada junto à Vila do Artesanato, que é fixa e já funciona no local há mais de 40 anos

A estrutura temporária soma-se às 14 casinhas de artesãos que já são fixas no Largo Benito Urbani, atrás do espaço cultural Casa de Pedra. Assim, se formam dois corredores de bancas para vender, principalmente, artesanato típico natalino. Quem comemorou a oportunidade de mostrar o trabalho ao público foi a empresária e artesã Andréia Paulina Brito:

Andréia comemora a chance de vender seus produtos para um público maior Gabriel Costa / Agencia RBS

— Para expor aqui, é preciso ser morador de Canela e produzir tudo com as próprias mãos. Tudo que a gente faz, desde pulseiras, pelúcias e até pinturas é uma maneira do turista levar a nossa cidade na memória, é uma lembrança afetiva de um passeio bonito. A gente sempre luta por um espaço para expor, e aqui está sendo uma chance bem legal de aproveitar esse movimento do Natal — afirma.

Juliana pinta latas e quadros personalizados para os turistas Gabriel Costa / Agencia RBS

A presidente da Associação Canelense dos Artesãos, Juliana Graziola, também comemora a oportunidade:

— O visitante passa de um lado e, automaticamente, atravessa para ver o outro lado também. É muito boa essa visibilidade, essa repaginada que fizeram. O movimento triplicou, tem dias que a gente chega a atender cerca de 200 pessoas.

Diversos tipos de artesanato são encontrados no local: tudo feito à mão por moradores de Canela Gabriel Costa / Agencia RBS

No local, o turista encontra uma variedade de produtos, de enfeites de Natal a velas aromáticas, de panos de prato decorados a produtos para pets, de artesanato indígena a bonecas personalizadas.

Artesãos viram o movimento triplicar no local com a nova estrutura Gabriel Costa / Agencia RBS

— (A Aldeia do Sonho) é um estímulo direto à economia criativa do nosso município. Cada casinha e cada produto representa uma família que vê seu trabalho valorizado, o que fortalece o ciclo da produção local — avalia a diretora do Departamento de Cultura de Canela, Sabrina Manara de Sá.

Coreto da Aldeia do Sonho é um palco para apresentações culturais nessa temporada de natal Gabriel Costa / Agencia RBS

Além do artesanato, visitantes podem desfrutar outras atrações. O coreto da Aldeia do Sonho recebe shows culturais de quartas a domingos até 4 de janeiro. O palco fica na entrada do local, ao lado das cervejarias artesanais.

Segundo a prefeitura, a alta temporada do Natal, entre outubro e janeiro, deve atrair mais de dois milhões de visitantes ao município. Para receber esse público, a Aldeia do Sonho funciona todos os dias das 10h às 20h e estende o horário até as 22h aos sábados e domingos.