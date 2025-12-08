Adolescente morre após acidente na RS-122, em Caxias do Sul

Uma adolescente de 16 anos morreu no hospital após um acidente na RS-122, em Caxias do Sul. A jovem era passageira de uma motocicleta que colidiu com um automóvel no fim da tarde do último domingo (7).

A vítima foi identificada como Carolina Giaretta. O condutor da motocicleta também ficou ferido e foi encaminhado ao hospital. O acidente aconteceu por volta das 17h30min no Km 65 da RS-122, próximo à Fras-Le.

Carolina será velada na tarde desta segunda-feira(8) na Capela Santo Antônio, em Nova Pádua.

Quatro mortes em menos de 12 horas

A RS-122 na Serra registrou dois acidentes que vitimaram quatro pessoas em um intervalo de 11 horas.

Pela manhã, em Ipê, uma colisão frontal entre um Fiat Uno e uma Volkswagen Saveiro deixou três pessoas mortas.

O condutor e uma passageira do Fiat Uno morreram no local. Outras três pessoas que estavam no veículo ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento em hospitais da região. O motorista da Saveiro foi encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e também morreu.

251 veículos flagrados em excesso de velocidade

O Grupo Rodoviário de Farroupilha registrou neste fim de semana intenso movimento nas rodovias estaduais. O balanço apontou um total de quatro acidentes na RS-122 e RS-453. Por meio do radar portátil, foram autuados 251 veículos em excesso de velocidade e outros 111 condutores por infrações diversas.