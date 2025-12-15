Geral

Hortênsias
Notícia

Adolescente de 16 anos morre afogado em Gramado

Pedro Henrique Pereira de Oliveira teria submergido em um açude na Estrada Tapera, no domingo. A morte foi atestada no hospital, segundo a Polícia Civil

Luca Roth

