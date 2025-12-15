Adolescente de 16 anos morre afogado em Gramado

Um adolescente morreu após se afogar em um açude na Estrada Tapera, em Gramado, no domingo (14). A Polícia Civil confirmou que a vítima é Pedro Henrique Pereira de Oliveira, 16 anos.
De acordo com o Corpo de Bombeiros, ele foi encontrado desacordado à beira do local, que é utilizado por banhistas. Oliveira recebeu manobras de reanimação cardiopulmonar e, na sequência, foi encaminhado ao Hospital Arcanjo São Miguel.
A morte foi atestada pela instituição por volta das 20h, conforme o registro da Polícia Civil, que irá instaurar inquérito para apurar as circunstâncias da morte.
Populares relataram aos bombeiros que o adolescente teria pulado no açude com um espaguete de piscina amarrado à cintura, entretanto, a boia se soltou e ele submergiu por aproximadamente 15 minutos.
Oliveira foi retirado das águas por outras pessoas que estavam no local. Uma enfermeira prestou atendimento inicial até a chegada dos bombeiros.