Acidente na RS-122 deixa um homem morto e outro ferido em Antônio Prado

Um homem morreu e outro ficou ferido em um acidente na tarde desta sexta-feira (19), por volta das 16h. A ocorrência foi registrada no quilômetro 110 da RS-122 em Antônio Prado, próximo à Tenda Zulian. As vítimas ainda não tiveram as identidades divulgadas pela Polícia Civil.
De acordo com os Bombeiros Voluntários de Antônio Prado, um caminhão carregado de biscoitos, que seguia no sentido Antônio Prado a Flores da Cunha, tombou na rodovia, que chegou a ficar totalmente interditada.
O trânsito está liberado e a Polícia Civil e a Perícia atendem a ocorrência.