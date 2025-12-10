Acidente entre carro e ônibus deixa trânsito lento na RS-122, em Farroupilha

No Siena estava apenas a condutora, que não teve ferimentos. Marcos Cardoso / Agencia RBS

Uma colisão entre um Fiat Siena e um ônibus deixou o trânsito lento no início da manhã desta quarta-feira (10) na RS-122, em Farroupilha. O acidente foi no km 62, por volta das 6h45min.

Segundo a motorista do ônibus, o acidente aconteceu no momento em que ela iria fazer um retorno em frente à empresa Recicla. Ela seguia no sentido Farroupilha a Caxias, quando houve a colisão. Onze pessoas estavam no veículo e não se feriram.

