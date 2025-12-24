Acidente deixa um morto e quatro feridos na Rota do Sol, na Serra

Um acidente envolvendo dois veículos, um Prisma e um Corsa, no início da manhã desta quarta-feira (24), deixa um morto e quatro feridos na Rota do Sol, na Serra. Foi por volta das 6h, no km 238, próximo ao trevo de acesso à RS-020, em Tainhas.

Leia Mais Defesa Civil do Estado confirma que um tornado provocou a destruição no interior de Farroupilha

Equipes dos Bombeiros de São Francisco de Paula e do Grupo Rodoviário de Tainhas retiraram as quatro vítimas das ferragens. O nome da mulher que morreu, que era passageira do Corsa, não foi divulgado.

Dois dos feridos também estavam no Corsa, incluindo o motorista, e foram encaminhados a hospitais de São Francisco de Paula e Caxias do Sul. Do outro veículo, motorista e passageiro também foram resgatados pelo Corpo de Bombeiros em estado grave.

O trânsito no local chegou a ficar por cerca de três horas em meia pista, mas já foi liberado.

Na última parcial divulgada pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar, às 10h30min desta quarta, 2,5 mil veículos já haviam passado pela Rota do Sol nesta quarta feira em direção ao Litoral.



