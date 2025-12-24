Acidente de trânsito deixa duas pessoas feridas na BR-470 em Bento Gonçalves

Um acidente envolvendo uma camionete e um caminhão deixou um homem, de 27 anos, e uma mulher, de 22, gravemente feridos, na tarde desta terça-feira (23), na BR-470, em Bento Gonçalves.

Conforme as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a camionete teria colidido frontalmente com o caminhão no km 219 da rodovia. As vítimas foram encaminhadas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde de ambos.