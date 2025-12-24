Geral

Acidente de trânsito deixa duas pessoas feridas na BR-470 em Bento Gonçalves

A colisão ocorreu no km 219 da rodovia, na tarde desta terça-feira (23). Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas

Pioneiro

