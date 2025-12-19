Ação policial apreende R$ 358 mil e dois carros na BR-116 em Caxias do Sul 

Após abordagem, veículos foram apreendidos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), com apoio da Brigada Militar, resultou na prisão de dois homens, apreensão de dois carros e de cerca de R$ 358 mil em espécie. O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (19), na BR-116, no sentido Vacaria-Caxias do Sul.

A ação aconteceu durante a fiscalização da rodovia. O policiais deram ordem de parada para um motorista que conduzia uma Hillux SW4. No entanto, o motorista desobedeceu e tentou fugir dos agentes.

Na frente da Hillux seguia uma HB20, que, ao notar a movimentação dos policiais, também deixou o local em alta velocidade. A PRF acionou a Brigada Militar para dar suporte na perseguição dos veículos.

Os agentes da PRF conseguiram interceptar o motorista da Hillux, um homem de 28 anos, natural de Caxias do Sul. Um passageiro que estava no carro fugiu para uma área de mata. No carro foi localizado o montante de R$ 318.515.

Durante a vistoria ao carro, os policiais constaram que ela tinha placas clonadas. Diante disso, o homem foi preso e a Hillux apreendida.