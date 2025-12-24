Geral

Então é Natal
Notícia

A presença como presente: estar aberto a acolher o próximo pode mudar o humor num dia ruim ou até salvar uma vida 

Conheça três histórias de pessoas que encaram, no dia a dia, a missão de fazer a diferença na vida dos outros

Andrei Andrade

