A presença como presente: estar aberto a acolher o próximo pode mudar o humor num dia ruim ou até salvar uma vida 

"Eu nunca volto para casa com um cartão sequer. Toda a energia que eu coloquei neles tem de ser transmitida naquele mesmo dia", diz Adriana Faccio, a Teca Neimar De Cesero / Agencia RBS

Uma palavra. Uma mão estendida. Um abraço. Todas estas são maneiras de se fazer presente na vida do outro, de acolher através de um gesto que pode até ser simples, mas que pode melhorar um dia ruim, ou mesmo devolver a esperança a uma vida aparentemente perdida. Eis a síntese do espírito de Natal.

Quem conhece Adriana Faccio, a Teca, sabe que é pela palavra que esta caxiense, que mantém viva a aura hippie dos anos 1960, gosta de tocar vidas. Especialmente através da escrita, por onde manifesta amor e sabedoria nos cartões e bilhetes que espalha por árvores e postes da área central de Caxias, além de presentear passageiros nos ônibus interurbanos.

— Eu nunca volto para casa com um cartão sequer. Toda a energia que eu coloquei neles tem de ser transmitida naquele mesmo dia — conta.

Numa tarde de sábado de dezembro, Teca foi convidada para dar uma oficina de cartões aos escoteiros do grupo Saint Hilaire, um dos mais tradicionais de Caxias, com sede no bairro Cruzeiro. Ao longo de uma hora, as crianças e adolescentes do grupo foram “Teca Por Um Dia”, a fim de multiplicar com suas próprias mãos o trabalho acolhedor que a caxiense realiza voluntariamente, esperando apenas uma coisa em troca:

— Que as pessoas me levem no seu coração e que amem muito suas mães. Três vezes por dia, diga a sua mãe que você ama ela, e assim você também fará a Teca feliz!

Teca ensinando a arte dos cartões com mensagens positivas aos escoteiros do Grupo Saint Hilaire. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Antes de ensinar os escoteiros a produzir cartões enfeitados com todo tipo de material que se encontra numa papelaria ou loja de festas, Teca falou um pouco ao grupo sobre paixão pela escrita e crença no poder da palavra. Aos mais jovens, explicou que, não muito tempo atrás, era muito comum a palavra estar associada a gestos de carinho:

— Nos anos 1980 e até nos anos 1990, a gente ganhava recadinhos no caderno, bilhetinhos de colegas de escola, até mesmo uma bala que a gente ganhava vinha com uma mensagem escrita no papel, que a gente guardava na nossa agenda. Acho que, se ninguém até hoje me imitou no que eu faço, é porque as pessoas perderam o hábito de escrever.

Se neste Natal um cartão com palavras acolhedoras aparecer como uma forma de presente, é bem possível que haja nele a assinatura da Teca. Se não houver, basta virar o lado para verificar. Ali provavelmente haverá um adesivo identificando os escoteiros do Grupo Saint Hilaire, um daqueles cem meninos e meninas que foram “Teca Por Um Dia”.

A presença que acolhe como se fosse da mesma família

José Borelli encontrou na equipe do Caps Novo Amanhã uma segunda família. Na foto, a coordenadora do Caps, Chiara Brisotto (de blusa azul) e a assistente social Carla Raymundo. Porthus Junior / Agencia RBS

Foi em 2012, no Dia dos Pais, que José Borelli soube que precisaria de uma mão estendida para resgatá-lo do alcoolismo. Partiu do filho, de seis anos — e por isso ele não esquece o dia em que aquilo ocorreu —, o pedido para que ele buscasse ajuda pois não estava mais em condições de sair sozinho do fundo do poço.

Hoje, aos 58 anos, ao recordar daqueles dias “de inferno”, como resume, celebra 13 anos sóbrio junto à segunda família: a equipe do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Novo Amanhã, com sede no bairro Universitário, em Caxias. Foram funcionários como a atual coordenadora do serviço, Chiara Brisotto, que era enfermeira em 2012, e a assistente social Carla Raymundo, que ajudaram Borelli a reunir condições de resgatar os vínculos com os dois filhos e a ex-esposa, com quem mantém uma relação de amizade e confiança.

— Estas pessoas e esse lugar representam tudo para mim. Se eu consegui me manter fora de uma internação em hospital ou fazenda terapêutica, voltando para o convívio das pessoas que eu amo, foi graças à dedicação delas — emociona-se.

José Borelli só encontrou forças para tratar o alcoolismo quando o filho, então com seis anos, pediu que ele procurasse ajuda. Já são 13 anos sóbrio. Porthus Junior / Agencia RBS

O abuso do metalúrgico aposentado com a bebida ocorreu durante um período de afastamento do trabalho, após um acidente que demandou uma cirurgia no braço. Complicações na recuperação do membro fizeram com que aquela fase se estendesse por dois anos, período em que Borelli só encontrava motivos para sair de casa se fosse para ir ao bar. E ele ia quase todos os dias, até atender ao pedido do filho para que buscasse ajuda.

Atualmente, o aposentado trabalha em uma chácara, que pertence ao seu irmão, e frequenta o Caps regularmente a cada dois meses, para reuniões com o terapeuta. Já poderia ter recebido alta, porém a equipe explica que, devido ao fato de Borelli ter passado recentemente por uma cirurgia para retirada de um tumor, o momento sensível poderia disparar algum gatilho que o prejudicasse em sua reabilitação.

Para Chiara, o vínculo que usuários do serviço, como Borelli, mantém com o Caps, reforça o sentido do trabalho de cada um: de estender a mão no momento mais difícil e de estar presente sempre que uma recaída puder ocorrer:

— O mais marcante é poder ver que eles retornam algumas vezes para desintoxicação (as internações, quando necessárias duram até 14 dias), porque confiam na gente. Muitas vezes, voltam apenas para nos contar o quanto estão bem e essa é a maior gratificação que a gente tem. Mas, mesmo quando a situação ainda não chegou ao que a gente gostaria, o mero fato da pessoa vir querendo recomeçar, porque ainda está buscando e não desistiu de si mesma, também nos gratifica. Porque a pessoa sabe que, mesmo naquele momento de maior desespero, ela pode bater aqui e contar com o nosso acolhimento e com a nossa dedicação em ajudá-la.

A presença que abraça e ilumina com a força de um farol

Padre Diego Bettoni junto com a agente saúde Rita Varaschin (de preto) e as assistentes Pâmela Guimarães e Islene Quinteiro. Ulisses Castro / Agencia RBS

A escuta atenta e a missão de ser presença, especialmente na vida de crianças e adolescentes, fez nascer em Caxias do Sul o Oratório Farol, projeto idealizado pelo padre Diego Bettoni. A pedra fundamental da sede que irá abrigar o projeto a partir do ano que vem, na Zona Norte da cidade, recebeu a bênção no fim de novembro.

A iniciativa tem embrião no trabalho iniciado ainda em 2013, quando Bettoni chegou como pároco à comunidade de São Vicente, no bairro Jardelino Ramos. Durante seis meses, o religioso fez uma imersão a fim de compreender a realidade daquele território onde viria a viver por sete anos: reuniu lideranças comunitárias, profissionais da saúde e da educação e junto a elas visitou as casas de todas as famílias.

Naquela comunidade repleta de dificuldades, Bettoni percebeu que as meninas eram as mais vulneráveis, ao mesmo tempo em que eram também quem reunia o maior potencial para liderar e transformar. Só era preciso abraçá-las. Assim nasceu, com um pequeno grupo de 12 crianças e adolescentes reunidas na casa paroquial, o projeto Filhas da Caridade. Duas daquelas meninas, Pâmela Guimarães e Islene Quinteiro, hoje com 20 anos, são auxiliares do projeto, contratadas como funcionárias.

A agente de saúde Rita Varaschin, 55, foi uma das primeiras a se envolver com o projeto. Com forte vínculo com as famílias do bairro, foi ela quem ajudou Bettoni a ampliar o alcance da iniciativa, que rapidamente passou de 12 para 40 meninas atendidas. Diários, os encontros incluíam oficinas manuais, reforço escolar, refeições e momentos de convivência.

Islene Quinteiro, uma das Meninas da Caridade, projeto original de 2012. Ulisses Castro / Agencia RBS

Paralelamente, surgiu outro projeto que está na gênese do Oratório Farol: o Vira Virou, que inclui também meninos e usa o esporte e a brincadeira como ferramentas de integração entre jovens de comunidades vizinhas, como Burgo e Complexo da Antena, onde é comum haver rixas territoriais.

— Se as crianças destas comunidades marcadas por diferenças históricas tiverem a oportunidade de crescer juntas, isso será um passo importante para a pacificação no futuro — recorda Bettoni.

Com a expansão gradual para outros bairros de Caxias, o passo seguinte se deu em 2017, quando Bettoni fundou, em parceria com o professor Angelo Longhi, a Associação São Vicente de Paulo (Savipa). Com escopo mais amplo, a Savipa nasceu para fazer com que cada criança possa reverberar, por onde passa, o conhecimento e os valores recebidos no projeto. Oratório Farol foi o nome escolhido para reforçar o simbolismo da iniciativa:

— É Oratório porque é um espaço de conhecimento e de religiosidade, e é Farol porque traz consigo a luz que ilumina, no topo firme de uma rocha. Todos nós precisamos de símbolos, e com as crianças não é diferente — pontua o padre.

O novo espaço, que permitirá passar das atuais 71 para 150 crianças atendidas, está em construção na região do bairro Serrano, em terreno doado por um benfeitor. Reunirá capela, cozinha, salas de oficinas, horta e uma extensa área verde para aproximar as crianças, que atualmente são atendidas numa casa paroquial no bairro Universitário, da natureza.

— Existe o ditado que diz que não se deve dar o peixe, mas, sim, ensinar a pescar. A gente acredita que, além de ensinar a pescar, pode estar ao lado para pescar junto e, mais do que isso, cuidar do rio para que os jovens encontrem o ambiente propício para a sua pesca — reflete Diego Bettoni.



