Vocação, desafios e missão: quem são os jovens que renovam o clero da Diocese de Caxias do Sul

A Diocese de Caxias do Sul vive um momento simbólico de renovação vocacional. Neste sábado (29), o diácono Eduardo Cantelli, de 27 anos, será ordenado padre no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Ele passa a ocupar o lugar de padre mais jovem da Diocese, título que até então pertencia a Luciano Dalmolin, 29, ordenado em 2023.
Dentro de pouco mais de um ano, o grupo ganhará outro integrante: Stefano Fagundes Petroli, 26, que conclui neste mês os estudos de Teologia e deverá ser ordenado em 2026. Juntos, eles simbolizam uma geração que, embora pequena em números, carrega consigo entusiasmo, disposição para o serviço pastoral e um olhar muito próximo da juventude que também se transforma dentro da Igreja.
Natural de Bento Gonçalves, formado no caminho dos seminários da Diocese desde 2014, Eduardo Cantelli chega à ordenação presbiteral após 11 anos de formação e diversas experiências pastorais. Ele escolheu como lema de ordenação a frase Lembra-te de Jesus Cristo (2Tm 2,8). Nos dias que antecederam a celebração, Eduardo conta que viveu um período de revisitar toda a própria história vocacional.
— A gente vai revendo a caminhada, significando tudo aquilo que aconteceu, as coisas fáceis, as difíceis, e percebendo a ação de Deus. Quando se olha para trás, se vê o quanto valeu a pena. É um tempo muito bom de sínteses e de celebrar — descreve.
Entre a ansiedade natural e a alegria de quem percebe apoio e oração de tantas pessoas, ele fala com sinceridade:
— Dá uma friozinho de barriga, sim. Mas é muito bom celebrar, porque é o envio para uma nova missão.
Cantelli viveu estágios em comunidades urbanas, no Santuário de Caravaggio, trabalhos de pastoral vocacional e experiência missionária na Amazônia. Para ele, cada passo ajudou a moldar o padre que agora começa a ser.
— O padre não nasce pronto. Todas as experiências vão forjando o coração de pastor. Uma das coisas fundamentais para ser padre é gostar de gente. O contato com as pessoas mostra concretamente como será a vida pastoral — afirma.
Hoje cooperador na Paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Santa Fé, em Caxias do Sul, Eduardo valoriza a convivência com as 14 comunidades da região.
— O povo é muito querido e quer a presença. Estar junto já é muita coisa. Eles têm sede de alguém que caminhe junto, que escute, que oriente — diz.
Sobre a expectativa pela missão sacerdotal, Cantelli é claro:
— Somos ordenados para a Igreja Diocesana. Penso em continuar colaborando como faço agora. O padre é cooperador do bispo. E agora começa um caminho novo, mais exigente.
A responsabilidade de animar novas vocações
Ordenado em 2023, Luciano Dalmolin, natural de Paraí, seguirá sendo o segundo padre mais jovem da Diocese, e, ao mesmo tempo, referência para os colegas que chegam. Ele viveu 12 anos de formação, iniciados aos 15.
— Quando eu fiz um encontro vocacional, aos 14 anos, eu me encantei com a possibilidade de formação e as experiências que tínhamos no seminário. O discernimento definitivo viria mais tarde, no ritmo natural do amadurecimento e da convivência com as comunidades.
Parte da caminhada de Dalmolin foi marcada por experiências fortes, como a missão realizada no sertão pernambucano, na Diocese de Floresta. Ali, em meio à pobreza, à distância e às dificuldades cotidianas das comunidades rurais, Luciano afirma ter vivido um dos momentos mais transformadores da sua formação.
Mas foi sobretudo nas pequenas comunidades da diocese, durante as celebrações nos finais de semana, que Dalmolin encontrou a confirmação mais clara do chamado sacerdotal.
— Eu via sentido nas celebrações, na forma como poderia ajudar as pessoas. Teve um senhor que me disse: "Que bom, vai em frente, a gente precisa de ti". Essas experiências ajudaram a perceber que é uma vocação que vale a pena.
Antes mesmo de ser ordenado padre, Dalmolin já havia sido chamado pelo bispo dom José Gislon para uma missão desafiadora: assumir a Pastoral Vocacional da Diocese, responsável por acompanhar jovens no discernimento e encaminhá-los ao seminário. Além disso, recebeu a tarefa de atuar como assistente na formação do Seminário Maior São José.
— É um espaço para compreender a juventude, seus desafios, linguagens, angústias e esperanças. Às vezes, os jovens que eu acompanho têm pouca diferença de idade. E têm dramas que eu passei também. Isso facilita a compreensão e a caminhada junto deles. Nos últimos anos a gente percebe que há a presença de jovens que estão se aproximando, sobretudo através de movimentos e grupos. Jovens com muito fervor, que realmente vivem a fé com convicção e virtude.
Ser um padre jovem em uma diocese marcada pela forte tradição religiosa também o faz refletir sobre a continuidade histórica.
— Estamos nos 90 anos da nossa diocese. Houve um tempo em que os seminários estavam cheios, e as ordenações eram frequentes. Hoje, o cenário é diferente, mas os processos continuam acontecendo. E há muitos jovens que abraçam a fé de forma séria.
A preparação e o olhar para o futuro
Com 26 anos, Stefano Petroli, da mesma geração de Cantelli e Dalmolin, se prepara para a etapa final antes da ordenação. Ele descreve que está na chamada Configuração, fase em que estuda Teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), e reside no Seminário Maior São João Batista, em Viamão.
Petroli ingressou no Seminário Maior São José aos 17 anos, mas afirma que a decisão foi amadurecida ainda na adolescência.
— Por volta dos 15 anos me dei conta da grande alegria de doar a vida totalmente a Deus. Apesar das renúncias, havia um grande bem que se conseguiria através delas. Depois, no seminário, fui confirmando que estava no caminho certo.
Atualmente, Petroli auxilia o padre Dalmolin na pastoral vocacional. Ele vê as trajetórias de Cantelli e Dalmolin como inspirações para o seu futuro. Ele também espera com entusiasmo a sua própria ordenação:
— Nós três somos colegas. Quando o padre Luciano foi ordenado, foi um dos momentos mais felizes pra mim. E agora, com o Eduardo, estou bastante ansioso e feliz também. Estou ansioso pela minha ordenação. É como uma conclusão de etapa. Cada vez que o tempo passa, eu sinto mais forte e mais firme a convicção de que esse é o meu caminho — confidencia.
Para ele, o papel dos padres jovens é claro:
— A gente ajuda a rejuvenescer a evangelização, trazer uma cara nova para a missão.
As etapas até a ordenação
- Retiro Vinde e Vede: é o primeiro contato do jovem com o Seminário, que é convidado a passar alguns finais de semana no Seminário Maior São José, conhecendo a rotina, as práticas e os momentos de oração.
- Etapa propedêutica: fase introdutória em que o jovem, já como seminarista, conhece melhor a realidade paroquial e se aproxima da vida comunitária.
- Discipulado: período em que os seminaristas passam pelo aprofundamento acadêmico, cursando Filosofia na Universidade de Caxias do Sul. Também nesta fase há o aprofundamento da atuação junto às pastorais.
- Configuração: período em que o seminarista cursa quatro anos de Teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em Porto Alegre.
- Síntese Vocacional: também chamada de etapa pastoral, é o último ano antes da ordenação. Nesta fase, o seminarista irá viver por um ano em uma das paróquias da Diocese de Caxias do Sul, como um padre, já com a data de ordenação marcada.