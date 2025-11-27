Vocação, desafios e missão: quem são os jovens que renovam o clero da Diocese de Caxias do Sul

Eduardo Cantelli (E) será o padre mais jovem da Diocese, posto até então ocupado pelo padre Luciano Dalmolin. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A Diocese de Caxias do Sul vive um momento simbólico de renovação vocacional. Neste sábado (29), o diácono Eduardo Cantelli, de 27 anos, será ordenado padre no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Ele passa a ocupar o lugar de padre mais jovem da Diocese, título que até então pertencia a Luciano Dalmolin, 29, ordenado em 2023.

Dentro de pouco mais de um ano, o grupo ganhará outro integrante: Stefano Fagundes Petroli, 26, que conclui neste mês os estudos de Teologia e deverá ser ordenado em 2026. Juntos, eles simbolizam uma geração que, embora pequena em números, carrega consigo entusiasmo, disposição para o serviço pastoral e um olhar muito próximo da juventude que também se transforma dentro da Igreja.

Leia Mais Seminaristas da Diocese de Caxias do Sul renunciam ao tempo maior com família e amigos para viver a vocação religiosa

Natural de Bento Gonçalves, formado no caminho dos seminários da Diocese desde 2014, Eduardo Cantelli chega à ordenação presbiteral após 11 anos de formação e diversas experiências pastorais. Ele escolheu como lema de ordenação a frase Lembra-te de Jesus Cristo (2Tm 2,8). Nos dias que antecederam a celebração, Eduardo conta que viveu um período de revisitar toda a própria história vocacional.

— A gente vai revendo a caminhada, significando tudo aquilo que aconteceu, as coisas fáceis, as difíceis, e percebendo a ação de Deus. Quando se olha para trás, se vê o quanto valeu a pena. É um tempo muito bom de sínteses e de celebrar — descreve.

Entre a ansiedade natural e a alegria de quem percebe apoio e oração de tantas pessoas, ele fala com sinceridade:

— Dá uma friozinho de barriga, sim. Mas é muito bom celebrar, porque é o envio para uma nova missão.

Cantelli será ordenado no Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio, em Farroupilha. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Cantelli viveu estágios em comunidades urbanas, no Santuário de Caravaggio, trabalhos de pastoral vocacional e experiência missionária na Amazônia. Para ele, cada passo ajudou a moldar o padre que agora começa a ser.

— O padre não nasce pronto. Todas as experiências vão forjando o coração de pastor. Uma das coisas fundamentais para ser padre é gostar de gente. O contato com as pessoas mostra concretamente como será a vida pastoral — afirma.

Hoje cooperador na Paróquia Santa Rita de Cássia, no bairro Santa Fé, em Caxias do Sul, Eduardo valoriza a convivência com as 14 comunidades da região.

— O povo é muito querido e quer a presença. Estar junto já é muita coisa. Eles têm sede de alguém que caminhe junto, que escute, que oriente — diz.

Sobre a expectativa pela missão sacerdotal, Cantelli é claro:

— Somos ordenados para a Igreja Diocesana. Penso em continuar colaborando como faço agora. O padre é cooperador do bispo. E agora começa um caminho novo, mais exigente.

A responsabilidade de animar novas vocações

Ordenado em 2023, Luciano Dalmolin, natural de Paraí, seguirá sendo o segundo padre mais jovem da Diocese, e, ao mesmo tempo, referência para os colegas que chegam. Ele viveu 12 anos de formação, iniciados aos 15.

— Quando eu fiz um encontro vocacional, aos 14 anos, eu me encantei com a possibilidade de formação e as experiências que tínhamos no seminário. O discernimento definitivo viria mais tarde, no ritmo natural do amadurecimento e da convivência com as comunidades.

Parte da caminhada de Dalmolin foi marcada por experiências fortes, como a missão realizada no sertão pernambucano, na Diocese de Floresta. Ali, em meio à pobreza, à distância e às dificuldades cotidianas das comunidades rurais, Luciano afirma ter vivido um dos momentos mais transformadores da sua formação.

Padre Luciano Dalmolin foi ordenado padre em 2023. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Mas foi sobretudo nas pequenas comunidades da diocese, durante as celebrações nos finais de semana, que Dalmolin encontrou a confirmação mais clara do chamado sacerdotal.

— Eu via sentido nas celebrações, na forma como poderia ajudar as pessoas. Teve um senhor que me disse: "Que bom, vai em frente, a gente precisa de ti". Essas experiências ajudaram a perceber que é uma vocação que vale a pena.

Antes mesmo de ser ordenado padre, Dalmolin já havia sido chamado pelo bispo dom José Gislon para uma missão desafiadora: assumir a Pastoral Vocacional da Diocese, responsável por acompanhar jovens no discernimento e encaminhá-los ao seminário. Além disso, recebeu a tarefa de atuar como assistente na formação do Seminário Maior São José.

— É um espaço para compreender a juventude, seus desafios, linguagens, angústias e esperanças. Às vezes, os jovens que eu acompanho têm pouca diferença de idade. E têm dramas que eu passei também. Isso facilita a compreensão e a caminhada junto deles. Nos últimos anos a gente percebe que há a presença de jovens que estão se aproximando, sobretudo através de movimentos e grupos. Jovens com muito fervor, que realmente vivem a fé com convicção e virtude.

Ser um padre jovem em uma diocese marcada pela forte tradição religiosa também o faz refletir sobre a continuidade histórica.

— Estamos nos 90 anos da nossa diocese. Houve um tempo em que os seminários estavam cheios, e as ordenações eram frequentes. Hoje, o cenário é diferente, mas os processos continuam acontecendo. E há muitos jovens que abraçam a fé de forma séria.

A preparação e o olhar para o futuro

Com 26 anos, Stefano Petroli, da mesma geração de Cantelli e Dalmolin, se prepara para a etapa final antes da ordenação. Ele descreve que está na chamada Configuração, fase em que estuda Teologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), e reside no Seminário Maior São João Batista, em Viamão.

Petroli ingressou no Seminário Maior São José aos 17 anos, mas afirma que a decisão foi amadurecida ainda na adolescência.

— Por volta dos 15 anos me dei conta da grande alegria de doar a vida totalmente a Deus. Apesar das renúncias, havia um grande bem que se conseguiria através delas. Depois, no seminário, fui confirmando que estava no caminho certo.

"Cada vez que o tempo passa, eu sinto mais forte e mais firme a convicção", diz o seminarista Stefano Petroli. Diocese de Caxias do Sul / Divulgação

Atualmente, Petroli auxilia o padre Dalmolin na pastoral vocacional. Ele vê as trajetórias de Cantelli e Dalmolin como inspirações para o seu futuro. Ele também espera com entusiasmo a sua própria ordenação:

— Nós três somos colegas. Quando o padre Luciano foi ordenado, foi um dos momentos mais felizes pra mim. E agora, com o Eduardo, estou bastante ansioso e feliz também. Estou ansioso pela minha ordenação. É como uma conclusão de etapa. Cada vez que o tempo passa, eu sinto mais forte e mais firme a convicção de que esse é o meu caminho — confidencia.

Para ele, o papel dos padres jovens é claro:

— A gente ajuda a rejuvenescer a evangelização, trazer uma cara nova para a missão.

As etapas até a ordenação