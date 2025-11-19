Vinícola de Bento Gonçalves promove mais uma edição da Colheita Noturna em 2026 

Atividade é realizada no Vinhedo Arcângelo. Divulgação / Divulgação Larentis

A Vinhos Larentis, que fica em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, já está programando, para o ano que vem, a Colheita Noturna, evento que marca o início das comemorações dos 25 anos da vinícola.

Nesta edição haverá sete datas: 31 de janeiro; 7, 14, 15, 21 e 28 de fevereiro e 7 de março. Com apenas 20 vagas por noite, seis datas já estão esgotadas, com apenas disponibilidade para o dia 15.

Realizada no Vinhedo Arcângelo, cultivado pela família há mais de 140 anos, a Colheita Noturna é uma vivência sensorial que conecta o visitante à essência da vindima. A experiência tem início às 18h30min e se estende por 4h30min, em um roteiro que passeia por diversos ambientes da vinícola.

O grupo percorre bastidores da produção, degusta vinhos diretamente dos tanques e visita a cave subterrânea, onde prova rótulos e vinhos em maturação nas barricas. Durante a noite, ocorre a colheita noturna das uvas, realizada com música ao vivo, além de um jantar harmonizado.