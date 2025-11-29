Vinda da UFRGS a Caxias pode trazer atividades de pesquisa, ensino e extensão sobre o setor vitivinícola da Serra

O Centro do Patrimônio e Cultura do Vinho (Cepavin) da UFRGS realiza estudos sobre paisagens vitivinícolas e outros aspectos relacionados ao setor. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A confirmação da vinda da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) para a Serra abre muitas possibilidades. Para além dos oito cursos já confirmados, e que devem ser implementados de forma gradual, a presença de um campus federal na região pode ter reflexos em outros setores chave para a região.

Um deles é o vitivinícola. Isso porque, atualmente, a UFRGS possui o Centro do Patrimônio e Cultura do Vinho (Cepavin) instalado em Porto Alegre, e embora não esteja no escopo das definições mais imediatas para a instalação do campus em Caxias do Sul, já há expectativas de que a migração desse centro de pesquisa para a Serra se torne realidade no futuro.

A diretora-geral do campus na Serra, Kelly Lissandra Bruch, disse que o possível envolvimento de mais pesquisadores e a consequente expansão gradual do campus pode, sim, permitir que seja algo a ser posto em pauta com tempo, mesmo que, por hora, não existam perspectivas concretas.

— Ainda não temos previsão no sentido de poder instalar o Cepavin, porque, neste momento, pelo menos, não temos previsão de nenhum curso específico voltando à viticultura, enologia e ao enoturismo. Eu, particularmente, tenho projetos de pesquisa e extensão relacionados às indicações geográficas, especialmente de vinho. E faço parte de um centro de referência do tema que já atua na Serra. Mas como poderemos ter possibilidades de expansão e de envolvimento de mais pesquisadores, esse é um caminho que poderemos pensar em como trilhar — explica.

O CEPAVIN atua com atividades de pesquisa, ensino e extensão sobre o setor vitivinícola. CEPAVIN / Divulgação

Criado em 2017, o Cepavin atua com atividades de pesquisa, ensino e extensão, tendo como objetivos principais a produção e a difusão de conhecimento, o intercâmbio acadêmico, técnico e científico com instituições congêneres nacionais e internacionais e a promoção de ações qualificadas sobre o patrimônio e a cultura do vinho articuladas com setores públicos, privado e misto. O centro é classificado como um órgão auxiliar do Instituto de Geociências da UFRGS e tem como membros participantes o Núcleo de Estudos Agrários do Departamento de Geografia da UFRGS e o Grupo de Pesquisa TerroirTUR, que estuda temas relacionados ao enoturismo, à cultura alimentar, ao patrimônio do vinho e ao desenvolvimento.

Líder do TerroirTUR e um dos fundadores do Cepavin, o professor doutor em Geografia Vander Valduga considera que é preciso movimentos como este para que cultura e tecnologia possam andar juntas e fortaleçam a vitivinicultura da região.

— A Serra teve significativos avanços nos últimos 30 anos em tecnologia para a vitivinicultura, na enologia, que elevaram a qualidade do vinho, com avanços no uso de novas tecnologias na vinificação, e as IGs (Indicações Geográficas) e DOs (Denominações de Origem) alçaram a região a outro patamar de qualidade. Contudo, a exemplo de outras regiões vinícolas internacionais, como a Borgonha, Mendoza e Rioja, a Serra não pode deixar a cultura e o patrimônio do vinho de lado, com a preocupação com o campo, famílias envelhecendo e jovens saindo da vitivinicultura, além da existência de vários hiatos que chamamos de arqueologia do vinho, que são vinhedos abandonados, o que evidencia o decrescimento populacional do interior e da cultura da vinha. Se perdemos as paisagens, perdemos a memória — destaca, ao reforçar a importância de um órgão como o Cepavin para a região.

Entidades setoriais avaliam positivamente a possibilidade

Duas importantes associações ligadas ao setor vitivinícola da Serra concordam em afirmar que movimentos de pesquisa e extensão voltados ao segmento são capazes de fortalecer a cultura e o patrimônio do vinho na região. O presidente da Associação Brasileira de Enologia (ABE), Mario Lucas Ieggli, reforça que, embora que a ABE ainda não tenha trabalhos em conjunto ao Cepavin, a entidade vê com bons olhos esse possível movimento.

— Quando se fala em ampliar, levar e propagar ensino e cultura para todos, ficamos felizes e apoiamos, com certeza. A vinda da UFRGS para a Serra terá um impacto fantástico para região. É mais um canal que pode levar o conhecimento para a população sobre o setor do vinho — considera.

Já a Instância de Governança Regional Uva e Vinho (Atuaserra), ligada ao setor do enoturismo, considera fundamental a vinda da universidade para a região e, consequentemente do Cepavin, para aproximar ainda mais o setor do mundo acadêmico. A entidade e o centro, inclusive, já possuem trabalhos em conjunto, já que há um entendimento de que é por meio de pesquisas acadêmicas que se pode garantir a constância de estudos que ajudem a fornecer dados para o setor na região.

Já a universidade, por meio de nota, destaca que o novo campus deverá trazer não só a democratização ao ensino superior, mas também o impulsionamento à pesquisa e à inovação: