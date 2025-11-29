Geral

Expectativa
Notícia

Vinda da UFRGS a Caxias pode trazer atividades de pesquisa, ensino e extensão sobre o setor vitivinícola da Serra

Mesmo em meio a tantas definições ainda pendentes, possibilidade de o campus da universidade federal receber ações relacionadas ao mundo do vinho já gera expectativas positivas

Alessandro Manzoni

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS