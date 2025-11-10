Vestidos da rainha e princesas da Festa da Uva serão apresentados dia 29 no Parque dos Macaquinhos

O trio Letícia Comin da Silva, Elisa Pereira D’Mutti, Júlia Scopel e Júlia Dalegrave Scopel. Porthus Junior / Agencia RBS

Os vestidos oficiais que a rainha Elisa Pereira D’Mutti e as princesas Júlia Scopel e Letícia Comin da Silva usarão durante a Festa da Uva de Caxias do Sul serão conhecidos no dia 29, no Parque dos Macaquinhos. A apresentação está marcada para ocorrer às 16h, com entrada gratuita.

Os trajes são assinados pelo estilista Rico Bracco e as confecções são modulares, ou seja, as mesmas partes estruturam as versões de gala e de passeio, ampliando possibilidades de uso. O projeto mantém a premissa de que os trajes contam uma história, articulando referências do interior, como o trabalho no parreiral, o percurso dos tropeiros e o transporte de mercadorias, em diálogo com elementos da indústria de Caxias do Sul.

— Na segunda prova, bordados, volumes, camisarias e punhos aparecem com uma bagagem consistente e contemporânea frente à nossa inspiração histórica e ao movimento tropeirício — afirma Bracco.