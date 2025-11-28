Vento forte em Veranópolis derruba muro do Estádio Antônio David Farina

Estrutura caiu sobre as arquibancadas. Ninguém se feriu. Prefeitura de Veranópolis / Divulgação

O vento forte que atingiu Veranópolis no início da tarde desta sexta-feira (28) provocou a queda de parte de um dos muros atrás de uma das goleiras no Estádio Antônio David Farina. A estrutura acabou danificando também as arquibancadas. Ninguém ficou ferido.

O local onde o muro caiu fica na parte lateral do estádio, à direita das cabines de imprensa, para os fundos da Rua Marcelino Champagnat, no sentido do bairro Medianeira.

O prefeito Cristiano Dal Pai e servidores da prefeitura estiveram no local para avaliar os danos. Esse foi o único estrago reportado até o momento à administração municipal em função do clima.