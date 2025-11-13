Veja o que abre e o que fecha no feriado da Proclamação da República, em Caxias

No próximo sábado (15), feriado de Proclamação da República, alguns supermercados e shoppings de Caxias do Sul terão alterações nos horários de funcionamento.
Confira:
Shoppings:
Prataviera:
- Abre normalmente das 11h às 17h
Villagio Caxias:
- Lojas: das 10h às 22h
- Praça de alimentação: das 10h às 22h
- Cinema: 12h30min às 22h
Zaffari Bourbon (San Pellegrino):
- Lojas: funcionamento de forma opcional, das 14h às 20h
- Praça de alimentação: das 11h às 22h
- Cinema: conforme a programação
Supermercados
Andreazza:
- Lojas abrem normalmente no sábado, das 8h às 20h
Carrefour:
- Aberto das 8h às 21h
Zaffari:
- Aberto das 8h às 21h
Fort Atacadista:
- Aberto das 7h às 22h
Vantajão Atacado
- Aberto das 7h às 22h