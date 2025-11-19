Veja o que abre e o que fecha no feriado da Consciência Negra, em Caxias

Nesta quinta-feira (20), feriado de Consciência Negra, alguns supermercados, shoppings e serviços públicos de Caxias do Sul terão alterações nos horários de funcionamento.
Confira:
Shoppings:
Prataviera:
- Abre normalmente das 11h às 17h
Villagio Caxias:
- Lojas: das 14h às 20h
- Praça de alimentação: das 11h às 22h
- Cinema: 12h30min às 22h
Zaffari Bourbon (San Pellegrino):
- Lojas: funcionamento de forma opcional, das 14h às 20h
- Praça de alimentação: das 11h às 22h
- Cinema: conforme a programação
Supermercados
Andreazza:
- Lojas abrem normalmente na quinta-feira, das 8h às 19h, exceto Passeio Norte, Santa Lúcia, Bento, Bela Vista, Kaiser e Pioneiro, que fecham às 20h. A loja da Júlio de Castilhos não abre.
Carrefour:
- Aberto normalmente das 8h às 21h
Zaffari:
- Aberto normalmente das 8h às 21h
Fort Atacadista:
- Aberto normalmente das 7h às 22h
Vantajão Atacado
- Aberto normalmente das 7h às 21h
Serviços Públicos:
- Feiras do agricultor: funcionam normalmente
- Codeca: não haverá coleta no feriado
- Samae: plantão pelos telefones 115 ou 0800 7728600
- Trânsito: plantão pelo 118
- Alô Caxias: não haverá atendimento por telefone. Solicitações de serviço devem ser feitas por meio do site sac.caxias.rs.gov.br, no link Alô Caxias
- Conselhos Tutelares Macrorregiões 1 e 2: o atendimento de denúncias é feito pelo telefone de plantão (54) 99620-7633;
- FAS: plantão pelo telefone (54) 98404-9921
- Guarda Municipal: plantão no telefone 153
- Sala do Empreendedor: fechado quinta; atendimento normal sexta
- CITs e CATs: abertos quinta e sexta-feira
- Secretaria de Obras: plantão pelo (54) 98434-6870
- Saúde: Expediente normal nos serviços considerados essenciais, como Unidades de Pronto Atendimento 24 Horas (UPA Central e UPA Zona Norte), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Central de Exames (regime de plantão para urgências e emergências), Central de Regulação de Leitos, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Novo Amanhã e Reviver.
- UBSs: Fechadas na quinta-feira. Agenda + UBS também não terá serviço. Os atendimentos retornam na sexta-feira (21) em horário normal
- Hemocs: Não haverá expediente na quinta-feira. Na sexta-feira (8h às 17h) e no sábado (8h às 12h) haverá expediente normal
- Farmácia do Ipam: atendimento das 8h às 19h
- Museus Municipais: fechados no feriado
- Centro de Cultura Dr. Henrique Ordovás Filho: aberto das 14h às 22h
- Casa da Cultura Percy Vargas de Abreu e Lima: fechada.